Известный украинский саночник Андрей Мандзий, который на Олимпиаде-2026 занял 12 место и установил лучший результат в истории Украины в одиночных мужских санях на белых Играх, рассказал о попытках российских спортсменов уничтожить доказательства своей причастности к войне в Украине. Также "нейтральные" представители РФ, пользуясь допуском на ОИ, пытались наладить связь с атлетами других стран.

В разговоре с OBOZ.UA Мандзий признался, как вообще можно было допустить к отбору на Игры россиян, который спонсирует производитель дронов, уничтожающих Украину. Особенно тут вопрос к Спортивному арбитражному суду в Лозанне, который и разрешил посланцам Кремля участвовать в соревнованиях. Ведь Международная федерация санного спорта была против.

"Смотрите, мы сами до сих пор не понимаем, как так: из-за "шлема памяти" МОК может снять спортсмена, а за то, что они катаются с российским спонсором войны – нет. У них есть фотографии на санях с их домашних соревнований, где они ездят у себя в Сочи и рекламируют компанию, которая производит дроны, атакующие Украину", – рассказал санкар.

"Мы все это показывали в МОК, показывали нашей международной федерации, и, понимаете, их за это не отстраняют. Не отстраняют за то, что они такие вещи делают! А нашего спортсмена дисквалифицируют за "шлем памяти" наших героев. Это максимально несправедливо", – уверен Андрей.

Максимально непонятно выглядит наличие россиян на Олимпиаде ввиду того, что FIL не хотела этого делать.

"Прошлым летом, как и каждый год, у нас состоялся Международный конгресс санного спорта, на котором почти все единогласно проголосовали за отстранение россиян. И все равно суд CAS каким-то образом их восстановил. И восстановили же не двух, а шестерых российских спортсменов. И в течение сезона мы предоставляли факты на каждого атлета, что они не нейтральны, что они все поддерживают войну. Удалось отстранить четырех, а эти двое так и остались", – рассказал Андрей.

"Но, чтобы вы понимали, они даже удалили все свои страницы во всех соцсетях. И теперь их нигде нельзя найти, чтобы не было видно, что они лайкали Z-посты, что они поддерживают войну. Там эти фотографии подчищали", – отметил Мандзий.

Уже во время Олимпийских игр санкар Антон Дукач выставил эти доказательства в своих социальных сетях: "Потому что мы это все отправляли в МОК, отправляли в FIL, и оно не помогало. А когда уже показали фотографии с их обтекателями, где были эти их спонсоры, которые делают дроны, они даже удалили официальную страницу своей федерации санного спорта в Инстаграме. Как говорится, на воре и шапка горит".

На Олимпийских играх-2026 никто из "нейтральных" спортсменов или членов их команд не пытался контактировать с украинцами, но представители страны-террористки делали все возможное, чтобы наладить отношения с другими командами. Чтобы заставить мир принять их и вернуть на международные соревнования.

"Мы их максимально игнорируем, а они от нас максимально прячутся, отводят глаза. А вот что они делают, так это приезжают на финиш и там ждут представителей других команд, кто заканчивает и занимает какие-то призовые места, то они стараются как-то прийти, погладить их, "подлизать", поздравить. Вот максимально делают такие вещи, которые они никогда не делали, чтобы показаться всем максимально дружественными", – подчеркнул Мандзий.

"Потому что они понимают, что в этом году снова будет конгресс, и они пытаются воспользоваться тем шансом, что их допустили, и пробуют максимально пройтись по головам всех команд, чтобы показать, что они хорошие", – объяснил украинский санкарь.

