'Россияне колются и катаются': фигурист-чемпион из Украины выступит за США на Олимпиаде, но продолжаю борьбу против спортсменов РФ

Бывший украинец Вадим Колесник, который выступает в танцах на льду с американкой Эмили Зингас попал в состав сборной США на Олимпиаду-2026. Дорогу в Милан уроженцу Харькова открыло второе место на чемпионате Штатов. Но, несмотря на американский паспорт, Вадим не забывает, что на родине идет война, его близкие, друзья и коллеги находятся под постоянными атаками, а тем временем россиян, которых еще и ловили раньше на допинге, возвращают на международные соревнования.

В 15 лет Колесник рискнул и отправился в Штаты, чтобы тренироваться у известного специалиста Игоря Шпильбанда, который кстати, еще в феврале 2022-го сделал на своей странице в Instagram сообщение с украинским флагом и осуждением вторжения РФ: "Война – это не решение проблем, война – это преступление!"

Как потом вспоминал Вадим, первой мыслью, с которой он вышел на лед, было: "Боже мой, что я здесь делаю?" Ведь его окружали мастера, и почти все эти пары потом попали на Олимпиаду. Но тренер заявил, что у парня есть данные, и он готов их развивать. Так и начался путь украинца за океаном.

Ух и намучился Колесник и его семья с рабочей визой в Штаты, но таки достиг своей цели и стал в пару с Эвонли Нгуен, а в 2020-м они стали чемпионами мира среди юниоров. Когда дуэт распался, два года искал новую партнершу, пока не встретил Эмили Зингас. До этого она была одиночницей, некоторое время выступала за Кипр и не имела опыта в танцах на льду.

По словам Вадима, он как раз находился дома в Харькове, когда ему позвонил Шпильбанд и предложил попробовать с Эмили.

"Это был, кажется, мой 20-й день рождения, я был с семьей. Он звонит и говорит: "Я на соревнованиях в Германии. У меня есть для тебя идеальная девушка. Она одиночница". Я не был уверен насчет этой идеи, но когда мы попробовали кататься вместе, что-то просто "щелкнуло". Эмили чувствовала, в какую сторону я хочу ехать. Она очень талантливая и много работает. Ее понимание фигурного катания лучше, чем у многих людей", – рассказал Вадим Суспільному.

Несколько сезонов Колесник и Зингас штурмовали чемпионат США, чтобы отобраться в сборную на топовые турниры, но никак не могли подняться выше четвертого места. Как оказалось, три сезона Вадим катался с болью: "Два часа, и все, я не мог ничего делать. Поэтому я был не в лучшей форме на прошлом чемпионате Америки".

Перед олимпийским сезоном Вадим взял паузу, чтобы разобраться с травмой. В августе 2025-го украинский фигурист таки получил американский паспорт, а в конце прошлой недели 24-летний Колесник наконец стал серебряным призером чемпионата США и в феврале едет в Милан.

Кстати, его родные остаются в Украине, хотя дом семьи в Харькове был разрушен российскими обстрелами в ноябре 2024 года. Брат спортсмена служит в ВСУ, а сам Вадим открыто выступает против возвращения на турниры фигуристов из РФ, которых до этого еще и ловили на употреблении допинга, и возмущается, когда в личных разговорах фигуристы из других стран также против россиян, но боятся делать это публично.

"Когда был на шоу, разговаривал с людьми, говорил, что россияне все "доплывут", у них "договорняки" везде. Они уничтожают нас, наши катки в то время, как их спортсмены колются и катаются. Все: "Да, Россию нельзя пускать на международные старты. Мы тебя поддерживаем, мы с тобой согласны". Но никто этого публично не говорит. Почему? Почему вы не можете в социальных сетях выставить то же, что говорите мне?", – задается вопросом Вадим.

Колесник рассказывал, что получает угрозы из-за антироссийской позиции, но не боится их и продолжает публично высказываться о действиях России и российских спортсменов.

