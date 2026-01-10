Знаменитый украинский фигурист-чемпион, который отказался от гражданства Украины, рассказал, что в США говорят о войне с Россией

24-летний уроженец Харькова Вадим Колесник, чемпион мира по фигурному катанию среди юниоров 2020 года, заявил, что в США реакция на войну с Россией уже не такая, как раньше. По его словам, многие в спортивной среде еще соглашаются с необходимостью не допускать российских спортсменов к соревнованиям, но публично это уже не озвучивают.

Колесник в интервью "Суспильному" подчеркнул, что продолжает активно распространять информацию о войне и критикует участие россиян даже под нейтральным флагом. Он отметил, что американская поддержка Украины снижается, и это его "пугает", ведь "люди гибнут, мы воюем за свободу, а Америка — страна свобод".

Война напрямую затронула и семью спортсмена: его брат служит в Силах обороны, а дом семьи в Харкове был разрушен российскими обстрелами в ноябре 2024 года. Колесник сообщил, что получает угрозы из-за своей антироссийской позиции, но не боится их и продолжает публично высказываться о действиях России и российских спортсменах.

Колесник отметил, что возвращение к выступлениям за сборную Украины он не рассматривал. По его словам, никаких предложений со стороны федерации ему не поступало. Фигурист пояснил, что уже девять лет живет в США и считает, что смена спортивного гражданства вряд ли была бы возможной, поскольку американская сторона вложила в него значительные ресурсы.

Как сообщал OBOZ.UA, Вадим начал карьеру в Украине и в 2015 году завоевал свое последнее подиумное место под украинским флагом, взяв "серебро" на турнире в Будапеште в дуэте со Златой Ефименко. Уже с 2017 года он выступает за США, куда переехал в 15-летнем возрасте после приглашения тренера Игоря Шпильбанда и начал подготовку в Мичигане. В 2025 году получил американский паспорт.

Несмотря на смену спортивного гражданства, он неоднократно заявлял о поддержке Украины и остается одной из самых успешных фигур украинского происхождения в современном американском фигурном катании.

Напомним, что Вадим Колесник вошел в число ключевых претендентов на место в сборной США в танцах на льду. Вместе с американкой Эмили Зингас бывший украинский фигурист впервые в карьере борется за олимпийскую лицензию и может попасть в команду на Игры-2026

