'Украинская армия отобьет город': фигурист из Харькова стал звездой в США и планирует отобраться на Олимпиаду-2026, а брат служит в ВСУ

Несмотря на то, что в фигурном катании на Олимпиаде-2026 Украина будет представлена только в мужском, мы можем увидеть наших бывших соотечественников на льду под флагами других стран. И отдельно здесь стоит Вадим Колесник, который выступает в танцах за США, но не забывает, откуда он, открыто выступает против возвращения на соревнования россиян, пишет в социальных сетях "Слава Украине!", а его брат присоединился к рядам ВСУ.

Вадим родился и вырос в Харькове, где впервые стал на коньки в четыре года. Сначала тренеры не хотели брать его из-за веса, но парень ходил, пока его не приняли. Первые успехи в танцах на льду пришли к нему и его партнерше Злате Ефименко в сезоне-2015/2016, когда они заняли девятое место на Ice Star, а затем четвертое на NRW Trophy.

Однако в 2016 году, понимая тяжелую ситуацию в стране, которая уже два года проводила АТО, и украинском фигурном катании, в частности, решил попробовать свои силы за океаном в паре с американкой Эйвонли Нгуен.

"Просто хотел достичь высших вершин", – объяснял позже Колесник и написал известному тренеру Игорю Шпильбанду. Видимо опытный коуч увидел что-то в украинце, поскольку попросил того приехать к нему на неделю. Конечно, в США для него было все по-новому. В свои 14 лет Вадим почти не видел мир, и отправился в Штаты с мамой.

Кстати, Шпильбанд еще в феврале 2022 года сделал на своей странице в Instagrm сообщение с украинским флагом и осуждением вторжения РФ: "Война – это не решение проблем, война – это преступление!"

Как потом вспоминал Вадим, первой мыслью, с которой он вышел на лед, было: "Боже мой, что я здесь делаю?" Ведь его окружали мастера, и почти все эти пары потом попали на Олимпиаду. Но Шпильбанду все понравилось, и парню тоже: "После этой стажировки тренер сказал, что данные есть, и он готов их развивать. С этими мыслями я поехал домой".

Колесник думал о переезде где-то с неделю, но решил, если есть возможность, то надо пробовать. Родители также поддержали спортсмена и в течение следующих лет делали все, чтобы ему было комфортно в чужой стране. В США ему сразу понравился режим – все четко распланировано: где, когда и с кем ты работаешь. И он мечтал вернуться обратно и начать тренироваться.

Будущая партнерша Колесника Эйвонли на тот момент каталась с другим мальчиком, но пара не сложилась, как и у харьковчанина с другой девочкой. Они где-то неделю просто катались на одном катке, после чего тренер предложил попробовать новый тандем. Они успели откататься два месяца до того, как у Вадима возникли проблемы с визой и его депортировали обратно в Украину.

У Колесника на тот момент была только туристическая виза, он вернулся домой на каникулы и думал, что сможет без проблем заехать обратно в США. Также в Штатах он поступил в школу, хотя не мог этого делать, а в учебном заведении парня не предупредили. Поэтому после почти 8-часового перелета из Амстердама в Детройт Вадима развернули обратно.

"Зато в Макдональдс в Амстердаме сходил дважды", – отшучивался Колесник, но, конечно, расстроился, ведь понимал, что новые документы потребуют много усилий и времени, ведь теперь ему нужна была рабочая виза. Недели в Украине тянулись очень долго и не было никаких гарантий, однако почти пять месяцев спустя фигурист смог вернуться в США и продолжить подготовку.

И все это время Вадима ждала его партнерша Эйвонли Нгуен, чья семья приютила парня и обеспечила домом, пока ему не исполнилось 18. После этого Колесник взял курс на самостоятельность и вместе с другим фигуристом снял жилье. В 2020-м аренда квартиры стоила 1300 долларов в месяц, то есть с каждого по 650. А с оплатой за вынос мусора, электричеством и интернетом – все 800.

Очень дорого за океаном выходили костюмы для выступлений: "Помню за штаны на короткий танец я отдал 400 долларов. А когда приезжал домой, мама делала мне мерки и говорила: "Выбирай любое место в Украине". Все равно пошив будет дешевле".

Школу в конце концов Колесник закончил только украинскую школу и поступил в Харьковскую государственную академию физической культуры, после окончания которой получил степень магистра спортивного образования и спортивной психологии.

Параллельно с дистанционным обучением в школе он штурмовал английский, поскольку приехал в Детройт с почти нулевым уровнем: "В школе я думал, что что-то понимаю и даже могу разговаривать. Но когда я приехал в Америку, в голове ничего не было. Общался на руках, жестами. Иногда просил Игоря, чтобы он помог партнерше что-то объяснить".

Пара достаточно стремительно прогрессировала, начала подниматься на пьедесталы международных соревнований своего возраста, а в марте 2020-го Эйвонли и Вадим наконец выиграли чемпионат мира среди юниоров: "Самый счастливый момент в моей жизни, долго к этому шел. Вся семья возлагала на меня надежды. Я поехал в Америку сам в достаточно раннем возрасте. И те 4 года, которые я провел здесь, были ради этого момента".

Конечно, победы на юниорском уровне еще не гарантируют ничего на взрослом льду, но на тот момент фигурист считал, что есть шанс стать первым в мире среди взрослых года через три. Однако в планы украинца вмешалась сначала пандемия коронавируса, и он вынужден был поддерживать форму в домашних условиях.

А потом в конце июня Нгуен неожиданно объявила, что пара распалась. Сказала, что имеет "много счастливых воспоминаний" об их партнерстве, и пожелала Вадиму всего наилучшего. Американка сказала, что собирается искать нового партнера, который бы разделял ее "страсть, преданность и приверженность" к спорту. Колесник в ответ поблагодарил Нгуен за все, что она сделала для их партнерства и выразил свое восхищение ею.

Вадиму пришлось искать себе новую партнершу, и в условиях строгих карантинных ограничений это заняло немало времени. И только 15 мая 2022 года появилось сообщение, что он будет соревноваться вместе с американкой Эмилеей Зингас, которая была одиночницей и благодаря своим корням выступала за Кипр и даже пыталась отобраться на Олимпиаду-2022, но оказалась второй запасной и не попала в Пекин.

"Когда я впервые катался с Эмилеей, то почувствовал что-то особенное. Я почувствовал, что могу быть собой. Она открывается так, как я хочу кататься, и поэтому именно и получается свобода", – рассказывал Колесник о первых совместных шагах. То, что эта пара имеет огромный потенциал, продемонстрировал чемпионат США-2023, где при отсутствии одного из фаворитов они заняли четвертое место.

Следующее национальное первенство оказалось для Вадима слабее и только шестая позиция, но в 2025-м Вадим и Эмилия мощно вернулись и немного проиграли Грин и Парсонс в борьбе за "бронзу". Тем не менее этот год стал для пары прорывом. Она заняла пятое место на чемпионате Четырех континентов. А уже осенью выиграли первую награду элитной серии Гран-при – "серебро" в Китае.

Зингас и Колесник уступили лишь мировым лидерам, американцам Чок-Бейтс. "Сейчас я чувствую, что выиграл Олимпиаду, но я лишь второй на Гран-при. Я просто так рад, что мы вышли туда со всем этим давлением, которого никогда раньше не чувствовали", – признал Вадим, который с партнершей отобрался в финал Гран-при, где соревновалась только шестерка сильнейших в мире.

В августе 2025-го украинский фигурист таки получил американский паспорт: "Спасибо моей замечательной партнерше Эмилии Зингас и сборной США за то, что это произошло. Мы оба мечтаем представлять США на Олимпиаде, и теперь мы стали на шаг ближе к этому". Так что теперь путевка на ОИ-2026 в руках самих фигуристов, которые по сезону зарекомендовали себя второй американской парой, но смогут ли они это подтвердить на чемпионате США в январе?

И хотя сейчас Вадим катается не под украинским флагом, он не забывает, где родился и где остаются его родные. Полномасштабное вторжение РФ стало для Колесника настоящим шоком, ведь одним из первых под ударом оказался его родной Харьков, где продолжала жить его семья и куда он приезжал по несколько раз в год.

"Сегодня российские войска вошли в мой родной город Харьков. Я не смогу спать всю ночь, думая о родных и близких. Я молю Бога, чтобы со всеми все было хорошо. Я искренне верю, что наша украинская армия отвоюет город обратно. Нас не сломить!" – написал Колесник в феврале 2022-го.

Вследствие войны отец фигуристки потерял свой бизнес по производству бытовой техники и освещения, но остается в Харькове, а старший брат Вадима вступил в ряды ВСУ. Сам спортсмен постоянно заявлял о поддержке Украины и выступал за исключение России из Олимпийских игр.

