Европейский футбольный союза (УЕФА) не будет возвращать юношеские и молодежные команды из России к своим турнирам на фоне соответствующей рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). В организации не планируют отменять санкции в отношении РФ до подписания соглашения об остановке войны в Украине.

Об этом сообщает Press Association, пишет портал RTE. В Ньоне прекрасно понимают, что пока Россия будет продолжать свою преступную агрессию в отношении нашей страны, ее спортсменов просто не будут пускать на территорию ЕС, а также могут бойкотировать поединки.

В 2023-м году УЕФА пытался вернуть юношеские сборные в свои турниры, однако нарвался на жесткую реакцию. Более 10 стран пригрозили бойкотом и идея была свернута.

При этом ранее президент европейского футбола Александер Чеферин жаловался на сильное политические давление после инициативы по возвращению российских юношей. Он также использовал уже ставшим традиционным нарратив о том, что "юные спортсмены из России не должны нести ответственность за действия своих правительств".

Как сообщал OBOZ.UA, четыре страны призвали исключить Россию из состава УЕФА и перевести ее в Азиатскую футбольную конфедерацию. До этого росСМИ назвали 14 стран, которые категорично выступают против допуска российских команд к турнирам УЕФА.

