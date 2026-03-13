Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков отметился лицемерным высказыванием о вторжении РФ в Украину. Он назвал правильным поведение РФ "в той международной ситуации", а также пожаловался на позицию наших соотечественников, критикующих агрессоров.

Об этом Рожков заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина с нескрываемым удовольствием отметил позицию Международного паралимпийского комитета (МПК), который занимается откровенной дискриминацией украинцев на Играх-2026 в Милане.

"Время идет, и сейчас все больше людей понимают, что в той международной ситуации Россия была права. Это подтверждают и заявления МПК. Они уже пишут, что не будут снисходительными к демаршам украинцев. Они постоянно жалуются. Но МПК ведет себя ко всем странам предельно ровно", – сказал Рожков.

Накануне стало известно, что украинским болельщикам запретили пронести на арену Паралимпиады национальные флаги. В частности, мама биатлониста Тараса Радя рассказала, что сине-желтый стяг приравняли к символике России. В МПК также отчитались перед роспропагандистами, как поиздевались над биатлонисткой Александрой Кононовой.

Как сообщал OBOZ.UA, многократная паралимпийская чемпионка Оксана Шишкова жестко высказалась о допуске россиян к Играм-2026 в Милане.

