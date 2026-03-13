Платят по $100 в час за "буллинг" ИИ-бота: американская фирма открыла необычную вакансию
Компания Memvid ищет человека на необычную временную работу – "профессиональный булер (задира) искусственного интеллекта" (Professional AI Bully). Работодатель предлагает 100 долларов в час, рабочее время – 8 часов. Сотруднику нужно максимально честно показывать, насколько сильно ИИ-чатботы могут раздражать пользователей.
Эту вакансию опубликовали на сайте компании. Суть работы в том, что человек должен целый день общаться с различными ИИ-чатботами.
Компания просит кандидата реагировать максимально откровенно, даже если это выглядит как раздражение или критика. Сессии могут записываться на видео и использоваться в маркетинговых материалах.
Обязанности на вакансии:
- участвовать в разговорах с чат-ботами на базе искусственного интеллекта на различных платформах;
- проверять их память, прося их вспомнить предыдущий контекст (спойлер: они этого не сделают);
- документировать каждую неудачу, срыв и циклический разговор;
- давать неподдельную, честную реакцию – чем больше разочарования, тем лучше;
- записывать видео для рекламных целей.
От кандидата не требуется формального образования или предыдущего опыта буллинга ИИ. Основные требования:
- богатый опыт разочарований от технологий;
- чувствовать себя удобно в кадре;
- иметь терпение задавать чатботу один и тот же вопрос четыре раза (и злиться, когда он все равно ошибается);
- убежденность, что ИИ должен быть лучше, чем сейчас.
Эта вакансия – часть рекламной кампании. Компания хочет показать проблему современных чатботов: они часто "забывают" контекст разговора или делают ошибки, поэтому пользователям приходится повторять информацию. Проект должен привлечь внимание к продуктам Memvid, которые якобы улучшают память ИИ-систем.
