Компания Memvid ищет человека на необычную временную работу – "профессиональный булер (задира) искусственного интеллекта" (Professional AI Bully). Работодатель предлагает 100 долларов в час, рабочее время – 8 часов. Сотруднику нужно максимально честно показывать, насколько сильно ИИ-чатботы могут раздражать пользователей.

Эту вакансию опубликовали на сайте компании. Суть работы в том, что человек должен целый день общаться с различными ИИ-чатботами.

Компания просит кандидата реагировать максимально откровенно, даже если это выглядит как раздражение или критика. Сессии могут записываться на видео и использоваться в маркетинговых материалах.

Обязанности на вакансии:

участвовать в разговорах с чат-ботами на базе искусственного интеллекта на различных платформах;

проверять их память, прося их вспомнить предыдущий контекст (спойлер: они этого не сделают);

документировать каждую неудачу, срыв и циклический разговор;

давать неподдельную, честную реакцию – чем больше разочарования, тем лучше;

записывать видео для рекламных целей.

От кандидата не требуется формального образования или предыдущего опыта буллинга ИИ. Основные требования:

богатый опыт разочарований от технологий;

чувствовать себя удобно в кадре;

иметь терпение задавать чатботу один и тот же вопрос четыре раза (и злиться, когда он все равно ошибается);

убежденность, что ИИ должен быть лучше, чем сейчас.

Эта вакансия – часть рекламной кампании. Компания хочет показать проблему современных чатботов: они часто "забывают" контекст разговора или делают ошибки, поэтому пользователям приходится повторять информацию. Проект должен привлечь внимание к продуктам Memvid, которые якобы улучшают память ИИ-систем.

Ранее OBOZ.UA писал, что в 2026 году в Украине активно растет спрос на специалистов по искусственному интеллекту. Работа с ИИ становится одной из наиболее перспективных сфер с зарплатами тысячи до более четырех тысяч долларов.

