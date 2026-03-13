Пирамиды Гизы старше, чем все думали? Сколько им лет

Великие пирамиды Гизы на протяжении веков остаются главной загадкой человечества, притягивая внимание ученых и искателей приключений со всего мира. С тех пор как Говард Картер открыл гробницу Тутанхамона более ста лет назад, интерес к тайнам Древнего Египта только растет.

Традиционно считалось, что эти величественные сооружения были возведены около 4500 лет назад во времена правления фараонов Четвертой династии. Однако новые научные подходы заставляют исследователей переосмыслить эти, казалось бы, незыблемые хронологические рамки, пишет ladbible.com.

Современная наука открывает новые горизонты для изучения архитектурных шедевров, переживших тысячелетия под палящим солнцем пустыни.

Когда были построены пирамиды в Гизе

В начале 2026 года итальянский инженер Альберто Донини из Болонского университета опубликовал исследование, которое предлагает принципиально новый способ определения возраста пирамид. Вместо того чтобы полагаться исключительно на исторические тексты или органические остатки, ученый сосредоточился на физическом состоянии известняковых блоков.

Донини разработал методику, основанную на изучении интенсивности разрушения поверхности камня под воздействием атмосферных факторов. Он предположил, что объем разложившегося материала должен быть прямо пропорционален времени, в течение которого блоки оставались открытыми для ветра и влаги.

Для своего эксперимента инженер выбрал блоки у подножия пирамиды Хеопса, учитывая известные исторические факты об их облицовке. Около 675 лет назад внешний слой белого известняка был снят для строительства Каира, обнажив камни, которые до этого веками были защищены. Сравнив уровень эрозии на поверхностях, которые были открыты с самого начала строительства, с теми, что освободились от облицовки лишь семь веков назад, Донини получил неожиданные результаты. По его расчетам, разница в разрушении материала указывает на гораздо более долгий период пребывания сооружений под открытым небом, чем считалось ранее.

Если выводы Альберто Донини найдут подтверждение в широких научных кругах, дата возведения пирамид может быть перенесена на десятки тысяч лет в прошлое. Исследователь утверждает, что строительство могло произойти еще в конце эпохи позднего палеолита, что полностью разрушает традиционную линейную историю развития египетской цивилизации. Это означало бы, что фундамент пирамид заложили люди, жившие задолго до появления первых известных династий фараонов.

Такое предположение вызывает горячие дискуссии, поскольку ставит под сомнение подлинность античных хроник, которыми историки пользовались на протяжении веков.

Работа Донини подчеркивает, что человечество еще очень мало знаем об истинном происхождении монументальных гробниц Гизы.

