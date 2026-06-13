Российских спортсменов заставили слушать гимн Украины два раза в день на чемпионате Европы по гребле. Видео

Украинская каноистка Людмила Лузан стала двукратной чемпионкой Европы на дистанции 200 метров в Португалии. Во время церемоний награждения гимн Украины дважды прозвучал на турнире, где также выступали спортсмены из России, допущенные в нейтральном статусе.

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28-летняя уроженка Ивано-Франковска начала медальный день с победы в финале каноэ-одиночки на 200 метров.

Украинка показала результат 43,710 секунды и более чем на 1,7 секунды опередила ближайшую соперницу из Италии Олимпию Делла Джустину, которая завоевала "серебро". "Бронза" досталась представительнице Польши Дороте Боровской.

Для Лузан этот успех стал первым титулом чемпионки Европы на данной дистанции. Кроме того, она завоевала пятое "золото" континентальных первенств в карьере и довела общее количество медалей чемпионатов Европы до 13.

Позже украинская спортсменка выиграла еще один финал. В каноэ-двойке на дистанции 200 метров Лузан вместе с Анастасией Рыбачок финишировали первыми с результатом 43,399 секунды. Второе место заняли представительницы Испании Анжелс Морено и Виктория Ярчевская, третьими стали польские гребчихи Милена Мацкевич и Дорота Боровская.

Таким образом, во время награждения победительниц гимн Украины прозвучал дважды за день. На соревнованиях также выступали российские спортсмены, допущенные Европейской федерацией в нейтральном статусе AIN.

В финале одиночек на 200 метров представительница России Екатерина Шляпникова заняла четвертое место с результатом 45,539 секунды. В соревнованиях двоек оба нейтральных экипажа остались вне призовой тройки: Марина Гуреева и Екатерина Шляпникова стали четвертыми, а Виктория Несцяренка и Лизавета Примак финишировали пятыми.

Лузан сохраняет шансы увеличить медальный счет на нынешнем чемпионате Европы. 14 июня украинка выступит в финалах каноэ-одиночки на 500 метров и каноэ-двойки на этой же дистанции вместе с Рыбачок.

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