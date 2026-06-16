Российская теннисистка во 2-м сете отказалась играть со Свитолиной и снялась с турнира в Берлине. Видео

Четвертая ракетка России Анна Калинская (№20 WTA) не смогла завершить матч первого круга турнира WTA 500 в Берлине против лучшей теннисистки Украины Элины Свитолиной (№8 WTA) . При счете 6:1, 4:1 в пользу украинки Калинская отказалась от продолжения встречи после медицинского тайм-аута.

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Турнир Berlin Tennis Open проходит с 15 по 21 июня на травяном покрытии. Призовой фонд соревнований категории WTA 500 составляет 1 206 446 евро.

Наша соотечественница с первых минут завладела преимуществом и уверенно выиграла стартовый сет со счетом 6:1. Во второй партии Свитолина повела 4:1, после чего Калинская обратилась за медицинской помощью. Вскоре россиянка приняла решение сняться с матча.

Поединок продолжался 43 минуты. За это время украинка выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов.

Для теннисисток это была пятая очная встреча. Свитолина увеличила преимущество в противостоянии до четырех побед при одном поражении.

Благодаря этой победе украинка вышла во второй круг соревнований в столице Германии. Следующей соперницей Свитолиной станет представительница Германии Ева Лис.

Как сообщал OBOZ.UA, для Элины это стало первым турниром после успешного выступления на Roland Garros, где она дошла до четвертьфинала.

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