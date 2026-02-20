Российская фигуристка заявила, что ей страшно возвращаться в РФ после провала на Олимпиаде-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян призналась, что с опаской будет возвращаться домой после выступления на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Спортсменка, которой в стране-агрессоре прочили борьбу за золотые медали, не смогла попасть даже в топ-5, завершив выступления на шестом месте.

В интервью порталу Sports.ru Петросян отметила, что ей будет психологически непросто вернуться из Италии в Россию. При этом она добавила, что у нее не будет никаких проблем с выступлениями на национальных турнирах после грандиозной атмосферы Олимпиады в Милане.

"Будет ли тяжело эмоционально на внутренних стартах? Наверное, нет. У нас классная организация. Не будет такой огромной трибуны, но не думаю, что это как-то повлияет. Скорее сложно мне будет психологически вернуться после такого проката в Россию", – сказала Петросян.

Отметим, что после окончания соревнований фигуристок в одиночном катании в сети обратили внимание на атмосферу, которая царила на подиуме. В сети отметили, что призерки вели себя очень дружелюбно, что было бы невозможно в присутствии россиянки.

Как сообщал OBOZ.UA, в России закатили настоящую истерику после того, что произошло с фигуристом Петром Гуменником на Олимпиаде-2026.

