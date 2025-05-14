Российская фигуристка-чемпионка отказалась выступать за РФ. Ее не хотели отпускать, но она с 'радостью' сменила гражданство, показав свой новый паспорт

17-летняя российская фигуристка Вероника Жилина решила представлять Азербайджан, несмотря на отказ российской федерации одобрить её переход. Фигуристка уже получила паспорт новой страны и ждёт разрешения на смену спортивного гражданства.

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В обращении к болельщикам Жилина рассказала, что уже два сезона не выступала в России из-за тяжёлой травмы позвоночника, долго проходила лечение и официально не входит в основной состав сборной. По её словам, за это время она тесно связала свою жизнь с Баку, часто бывала там, завела новых друзей и уже получила азербайджанский паспорт.

"Я буду счастлива в будущем представлять Азербайджан, который стал для меня вторым домом", – написала фигуристка у себя в Instagram, выложив фотографию с новым паспортом. Она подчеркнула, что с благодарностью вспоминает всё, что ей дала Россия, но готова двигаться дальше по новому пути.

Изначально в Федерации фигурного катания на коньках России переход Жилиной не одобрили. Глава ФФККР Антон Сихарулидзе заявил, что фигуристка всё ещё считается членом сборной и, по его словам, федерация не понимает причин её отсутствия на стартах.

Он добавил, что не видит оснований для смены спортивного гражданства и порекомендовал Жилиной вернуться к выступлениям за Россию.

Жилина – одна из самых талантливых юниорок страны. В сезоне-2022/23 она выиграла финал юниорского Гран-при России и стала серебряным призёром первенства страны.

Однако последние два сезона Жилина не участвовала в соревнованиях из-за проблем со здоровьем. В конце 2023 года продюсер Яна Рудковская сообщала, что врачи запретили ей выполнять сложные прыжки.

Тем не менее, фигуристка принимала участие в ледовых шоу с облегченным контентом и проходила реабилитацию.

В 2024 году Жилина восстанавливала четверной сальхов и тулуп, но затем вновь столкнулась с проблемами со спиной, что вынудило ее пропустить сезон 2024/25.

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