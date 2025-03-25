Российская фигуристка-чемпионка отказалась выступать за РФ и решила сменить гражданство

16-летняя российская фигуристка Вероника Жилина меняет спортивное гражданство и будет представлять Азербайджан. По данным РИА Новости, спортсменка уже провела предварительные переговоры с представителями местной федерации, но официального запроса на переход пока не поступало.

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Кто такая Вероника Жилина

Жилина – одна из самых перспективных российских фигуристок своего поколения. Она тренировалась в академии Евгения Плющенко и владеет прыжками ультра-си. В сезоне 2022/23 она стала чемпионкой юниорского гран-при России и завоевала "серебро" на национальном первенстве.

Однако последние два сезона Жилина не участвовала в соревнованиях из-за проблем со здоровьем. В конце 2023 года продюсер Яна Рудковская сообщала, что врачи запретили ей выполнять сложные прыжки. Тем не менее, фигуристка принимала участие в ледовых шоу с облегченным контентом и проходила реабилитацию.

В 2024 году Жилина восстанавливала четверной сальхов и тулуп, но затем вновь столкнулась с проблемами со спиной, что вынудило ее пропустить сезон 2024/25.

Что дальше?

Несмотря на официальные опровержения со стороны Федерации фигурного катания Азербайджана, источники сообщают, что договоренности с Жилиной уже существуют, но пока не оформлены документально.

Если переход состоится, это станет значимой потерей для российского фигурного катания, так как Жилина считалась одной из самых талантливых фигуристок нового поколения.

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