Российская чемпионка мира по художественной гимнастике отказалась выступать за РФ и получает паспорт другой страны

Экс-чемпионка мира в групповых упражнениях по художественной гимнастике Александра Семенова, в прошлом представлявшая Россию, теперь планирует выступать за Армению на международных соревнованиях, сообщила в интервью ТАСС ее мать и тренер Виктория Текель. 26-летняя спортсменка прославилась в 2014 году, завоевав "золото" на ЧМ в составе российской сборной, а также три медали европейского первенства.

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В 2015 году Семенова покинула основной состав сборной России и в последние годы сосредоточилась на индивидуальных выступлениях. На Кубке страны в Екатеринбурге в сентябре она заняла 42-е место в личном многоборье.

Текель пояснила, что решение перейти под флаг Армении связано с желанием Александры снова участвовать в международных турнирах.

"Александра хочет попробовать себя в международных соревнованиях, – сказала тренер.– При этом она продолжит выступать в России и организовывать соревнования в Великом Новгороде, ее переход не повлияет на ее деятельность по популяризации гимнастики в стране".

Первое выступление Семеновой за Армению может состояться в декабре на Кубке дружбы в Ереване. Турнир не включен в календарь Международной федерации гимнастики (FIG), но на нем выступят и российские спортсменки, представляющие свои клубы. Как сообщила Текель, приглашение поступило от Натальи Арзаканцян, организатора турнира и бывшего вице-президента Федерации гимнастики Армении.

В 2018 году Семенова была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, что, по словам ее матери, стало непростым испытанием для спортсменки.

"После перерыва Александра очень хочет вернуться на международную арену и планирует продолжать тренировки, чтобы выступить на крупных соревнованиях", — добавила Текель.

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