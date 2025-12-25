'Рома' выгоняет футболиста сборной Украины, предложив его испанским клубам

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик покинет римский клуб уже в январе. Об этом у себя в соцсетях сообщил инсайдер Маттео Морретто, отметив, что футболиста предложили клубам Ла Лиги.

По информации источника, кандидатура Довбика была направлена в чемпионат Испании, где украинец уже выступал ранее. В сезоне 2023/24 он защищал цвета "Жироны" и провел один из самых результативных годов в карьере.

В чемпионате Испании сезона 2023/24 Довбик сыграл 36 матчей за "Жирону" и забил 24 гола, став лучшим бомбардиром Ла Лиги. Всего за время выступления в Испании украинский форвард провел 39 официальных матчей во всех турнирах и отметился 25 забитыми мячами.

Летом 2024 года Довбик перешел из "Жироны" в "Рому" примерно за 30,5 млн евро без учета бонусов. Его контракт с римским клубом рассчитан до лета 2029 года, а текущая рыночная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 20 млн евро.

Информацию о том, что "Рома" пытается расстаться с украинцем, подтверждается и рядом других источников. Так, недавно портал Tutto Mercato Web со ссылкой на издание La Gazzetta dello Sport отметил, что Главный тренер итальянской "Ромы" Джанпьеро Гасперени окончательно определился с тем, что не рассчитывает на украинца.

В нынешнем сезоне Довбик потерял место в основе "волков". Он 14 раз появлялся на поле, отыграв в сумме 564 минуты и забив два гола. В последний раз украинец отличился в воротах "Пармы" в матче чемпионата Италии 29 октября.

