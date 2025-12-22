Итальянский тренер выгоняет из команды футболиста сборной Украины: известно, за сколько продадут игрока

Главный тренер итальянской "Ромы" Джанпьеро Гасперени окончательно определился с тем, что не рассчитывает на форварда сборной Украины Артема Довбика. После этого руководство "волков" выставило нашего соотечественника на трансфер, а в его услугах уже заинтересовались английские клубы.

Видео дня

Об этом информирует портал Tutto Mercato Web со ссылкой на издание La Gazzetta dello Sport. 28-летний нападающий не смог за первую половину сезона убедить Гасперини в том, что он сможет прогрессировать и соответствовать его требованиям.

"Ромы" готова продать украинца за 22 миллиона евро, что существенно меньше, чем итальянцы заплатили за Довбика летом 2024 года испанской "Жироне". Тогда трансфер форварда обошелся "волкам" в 35 млн евро с учетом бонусов.

Интерес к Артему проявляют несколько клубов английской Премьер-лиги. В частности, в этот список входят "Сандерленд", "Вест Хэм" и "Эвертон", цвета которого защищает другой футболист сборной Украины Виталий Миколенко. При этом "ириски" готовы обменять Довбика на Бету.

В нынешнем сезоне Довбик потерял место в основе "волков". Он 14 раз появлялся на поле, отыграв в сумме 564 минуты и забив два гола. В последний раз украинец отличился в воротах "Пармы" в матче чемпионата Италии 29 октября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!