'Резкость Усика показалась подлой': что мировые СМИ писали об украинце после 'безжалостной' победы над Дюбуа и считают ли лучшим бойцом в истории

После стремительной нокаутирующей победы Александра Усика (24-0, 15 КО) над Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО) в пятом раунде объединительного боя супертяжелого веса мировые СМИ поют украинцу дифирамбы, называя его одним из лучших бойцов в истории своего дивизиона. Но были и те, кто назвал его безжалостным, а некоторые действия подлыми.

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OBOZ.UA сделал обзор материалов ряда самых популярных изданий Британии и мира о поединке Усика и Дюбуа.

The New York Times. После боя украинского чемпиона против Дюбуа одна из самых популярных газет не только Соединенных Штатов, но и мира сначала выпустила обзор под заголовком "Безжалостный Усик победил Дюбуа в пятом раунде и вернул себе абсолютный титул", а затем выдала аналитику Сары Шепард под названием "Без всяких "если", "но" или "возможно": Александр Усик, бесспорно, один из величайших боксеров".

В материале вспоминают, как перед первым боем Александра в новом дивизионе его соперник американец Чазз Уизерспун отметил, мол, украинец переходит в супертяжелый вес и скоро поймет, что это совсем другая игра. "Восемь боев спустя Усик показал, что на самом деле не имеет значения, какую игру он играет, он имеет все необходимое – психологически и физически, чтобы доминировать", – говорится в материале.

По мнению обозревателя, последние победы Усика ставят его имя в один ряд с такими легендами, как Мухаммед Али, Джо Фрейзер, Леннокс Льюис, Майк Тайсон и Эвандер Холифилд. Здесь бросается в глаза отсутствие в перечне величайших другого украинца, Владимира Кличко, хотя он в свое время владел тремя из четырех основных поясов, а в целом удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе в течение 4382 дней (12 лет), что является рекордом для Королевского дивизиона.

"Другие же делают шаг назад, осматривают ландшафт этой эпохи супертяжелого веса и ставят большую звездочку рядом с утверждениями о величии Усика", – пишет автор, и далее приводит уже чисто американский взгляд на дела в Королевском дивизионе, ведь если в топе нет представителей США, то и это не проблема талантов в их стране, это проблема супертяжелого веса и слабых боксеров.

"В тяжелом весе сейчас плохо. Трудно смотреть, учитывая ограниченный талант", "Усик – лучший из рядовой группы", "Слабая эпоха", – писали отзывы американцы в сети X. Но журналистка не согласна с таким подходом: "Сравнивать эпохи в любом виде спорта – это игра дураков. Мы можем спекулировать, победил бы Усик вышеупомянутых тяжеловесов в расцвете сил, но никто никогда не узнает наверняка".

Шепард отметила, что величие Али часто объясняется не только мастерством бойца на ринге, но и качествами человека, которым он был вне его: характером, готовностью говорить правду и отстаивать то, что он считал правильным. И автор считает, что в последующие годы Усика будут воспринимать так же.

Она вспомнила украинских ветеранов, которые присутствовали во время боя, многочисленные благотворительные проекты Александра, а также то, как он использовал мировую платформу, чтобы как можно больше рассказать о тяжелом положении Украины после российского вторжения в 2022 году. "Усику гарантировано место в пантеоне боксерских величий. Звездочка не нужна", – подытожила автор.

The Guardian. Одна из лучших газет Великобритании после новостей о победе украинца над Даниэлем и особенностями боя выдала материал под названием "Суть Усика: мотивация и дисциплина – ключ к уничтожению Дюбуа".

"38-летний украинец снова стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе после выступления, полного легкости, шика и своеобразной ударной точности, которая заставила обычно хладнокровных зрителей у ринга тянуться к таким словам, как "гений" и "волшебник", – отметил автор Дональд Макрей.

По мнению автора, суть Усика раскрывают семь его слов после поединка: "Мотивация – это хорошо, но дисциплина – еще лучше". Так Александр ответил на вопрос, кто же теперь сможет бросить ему вызов и как украинец нашел мотивацию продолжать борьбу.

А затем абсолютный чемпион объяснил свою позицию: "У меня нет мотивации. У меня есть дисциплина. Мотивация – это временно. Сегодня, например, у тебя есть мотивация. Но завтра ты проснешься рано, и у тебя нет мотивации".

Из чего Дональд Макрей сделал вывод, что яркость Александра коренится в железной дисциплине.

"Подобным образом он не всегда мотивирован говорить о смерти и горе в Украине, когда падают бомбы, а количество жертв растет. Усик как-то сказал, что жалеет, что я не взял у него интервью задолго до войны с Россией. "Я действительно веселый парень", – сказал он. – Я люблю смеяться и танцевать. Но это невозможно, когда нам нужно говорить о том, что Россия пытается сделать с Украиной. Нам нужно быть сосредоточенными и дисциплинированными, чтобы рассказать миру правду", – вспомнил автор.

В статье упоминается, как бывший ютубер Джейк Пол вышел на ринг и встретился лицом к лицу с Усиком, и как потом на это отреагировал украинец: "Мастер снова захихикал от сюрреалистической уверенности, что он разберет новичка в боксе так же легко, как маленький мальчик отделяет бабочку от крыльев. "Я готов к Джейку Полу, – пошутил он, – но мне нужно отдохнуть".

"Усик сиял дисциплиной, когда поднял руки, а затем опустил голову в почтительном поклоне, прежде чем, будто в дыхании волшебства, исчез в темной дождливой ночи", – закончил свой разбор полетов Макрей.

The Independent, которой владеют российский олигарх Александр Лебедев и саудовский султан Мухаммад Абульджадайел, называет Усика "гениальным" и "одним из лучших боксеров этого поколения", подчеркивая его "мастер-класс" в контроле над боем. Однако в материале "Как завораживающий Усик заманил Дюбуа в жестокую ловушку" прозвучало и довольно жесткое мнение в адрес украинца.

"Усик, на 11 лет старше Дюбуа, выглядел на десятилетия мудрее в боксерском плане, когда дал Дюбуа строгий спортивный урок в Лондоне. У Дюбуа едва возникали моменты, о которых стоило бы вспомнить, тогда как Усик в начале овладел ключевым оружием – контратаку, кросс левой "лапой" – и неоднократно наказывал своего соперника", – говорится в статье.

"В этом смысле скорость, с которой Усик нокаутировал его только через пять раундов этого "абсолютного" титульного боя, могла быть удивительно милосердной. Но, опять же, решительность и резкость, с которыми Усик отобрал у Дюбуа мечты, показались почти... подлыми, если говорить прямо", – несколько прошелся по Александру автор.

Тем не менее, в концовке нельзя было не признать величие Усика: "Для тех, кто не имеет украинского происхождения, как можно было не обратиться? Проще говоря: это было необычное выступление. Боксеры просто не делают то, что делает Усик. Как признал тренер Дюбуа Дон Чарльз после боя, Усик – это талант "поколения".

"Да, это было известно благодаря его олимпийской золотой медали, безоговорочному правлению в тяжелом весе и первому абсолютному триумфу в супертяжелом дивизионе. Но это выступление подтвердило, что Усик, пожалуй, лучший боец своего поколения", – подытожил автор.

А вот в статье "Усик столкнулся со сложной ситуацией после убедительной победы над Дюбуа" журналист Стив Банс написал о черствости украинца.

"Усик никогда не прибегал к хвастовству или хвастливости, но он был странно холодным на ринге в конце против Дюбуа. Мне показалось, что он его игнорировал. Его отсутствие сочувствия к Дюбуа было заметно уже после окончания боя. Усик был безжалостен, и эту часть его блеска часто не замечают", – считает автор.

L'Équipe. В материале лучшего спортивного издания Франции отмечается, что Усик защитил свои титулы гораздо легче, чем ожидалось. "В 27 лет Дюбуа имел на своей стороне молодость, но он слишком сильно выставлял себя на показ в своих атаках. А против такого мастера техники, как Усик, это неумолимо", – считает автор.

"Этой победой Усик подтверждает, что он действительно лучший тяжеловес на данный момент, несмотря на то, что в повседневной жизни он выглядит хорошим семьянином. Ведь прибыв на стадион в сером спортивном костюме, он наполовину расстегнул куртку, из-под которой торчала голова плюшевой игрушки Иа, подаренной ему дочерью в 2022 году, и которую он с тех пор берет с собой на все свои бои. Это очень далеко от образа насилия, который демонстрировал Майк Тайсон", – говорится в статье.

Автор материала не знает, кто станет следующим соперником Александра, но уверен в его силах: "Кто бы ни был его соперником, Усик должен победить. И, учитывая его преимущество, вероятно, отложить свою отставку...".

На самом деле, многие СМИ и эксперты, в том числе и из стримингового гиганта DAZN, после победы над Дюбуа без колебаний окрестили Усика "величайшим боксером всех времен". Его способность "танцевать" в ринге и уклоняться от ударов, несмотря на самый большой вес в карьере, отмечается как исключительная "балетная грация".

В The Economic Times написали, что Усик "разобрал Дюбуа с нокаутом в пятом раунде", а The Hindu отметили "мастер-класс украинца в контрударах".

Ранее, как рассказывал OBOZ.UA, Бриедис заявил, что Усик "удивил весь мир", нокаутировав Дюбуа.

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