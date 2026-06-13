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Реклама на каждом шагу и заоблачные цены. Почему ЧС-2026 такой дорогой и как это помогает футболу

Артём Россинский
Спорт Oboz
5 минут
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На кону – миллиарды долларов
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Чемпионат мира по футболу 2026 уже несколько дней как идет – а новая реклама то и дело появляется. Мы видели её даже прямо посреди тайма – настолько коммерция становится всё более влиятельной. Каковы объёмы этого рынка? Сколько потратят и сколько хотят заработать? И главный вопрос – какая от этого выгода для футбола? OBOZ.UA разбирается в экономике Мундиаля и в том, что происходит с миллиардами долларов оборота.

Как работает рынок рекламы на крупных спортивных событиях?

Forbes пишет, что бренды вкладывают в турнир более 10 млрд долларов, а ФИФА рассчитывает заработать еще 9. Главное правило – сделать себя заметным в мегацифровом мире. В таком случае компании делают ставку на правду, чтобы аудитория увидела их честность, а не желание придумать что-то в ситуации, где ИИ уже создал альтернативную реальность. В сложном мире войн и конфликтов рекламодатели пытались обойти сложные вопросы, используя единство и юмор вместе с локальными историями и звездными коллаборациями.

Мексиканские болельщики во время начала ЧМ.

За последние 4 года с момента Катара коммерческая модель Чемпионата мира качественно изменилась. Если тогда заработали 7 миллиардов долларов, то сейчас ожидают роста не менее чем на 70%. Во-первых, у нас чрезвычайно расширенный турнир, 48 команд, из-за чего и игр стало больше. На ЧМ-22 было 48 групповых встреч, сейчас 72 матча. Это значительно больший объем телевизионного времени, которое ФИФА активно продает – почти 4 млрд долларов только за этот год.

А еще у нас сразу 16 городов, где проводятся игры. Это означает больше переездов для всех. Будем откровенны: здесь не особо обращают внимание на экологию и заботу о болельщиках, ведь летать приходится много. Но и раскрутить все это можно очень активно. Нам в Украине неудобно смотреть матчи (как тот же триллер Чехии и Южной Кореи), но Мундиаль проходит на территории самого богатого коммерческого рынка, что открывает путь для локальных и региональных спонсоров. И речь идет не только о прямой рекламе во время трансляций или баннерах на стадионах. ФИФА прогнозирует 6 миллиардов взаимодействий на цифровых платформах за время турнира.

Чтобы увидеть первый гол Мундиаля, нужно было пробиться сквозь кучу рекламы.

"Кулин-брейк" и 3 минуты рекламы

Многих удивило, что во время обязательного трехминутного перерыва на воду в середине тайма нам прервали футбол и начали показывать рекламу. Но на самом деле рынок устроен именно так: есть необходимость продать каждую минуту эфирного времени и сделать трансляцию. Поэтому то, что даже во время такого короткого эпизода вещатель решает показать вам еще несколько рекламных роликов – это необычно, это ново, но это нормально.

Билеты за тысячи долларов. Куда дальше идут деньги?

Билеты впервые поступили в продажу в декабре 2025 года. Тогда мы уже удивлялись отдельным ценам в 3-4 тысячи долларов. Но вторая волна продаж подняла цифры в разы, когда появились первые десятки тысяч. Как пишут аналитики, ценообразование связано с тем, что большинство матчей пройдут в США, а динамичный американский рынок ищет деньги отовсюду. Не только в коммерции, но и в чистой прогнозируемой прибыли от продаж билетов для входа на стадион.

Этот ЧМ – самый дорогой в истории.

ФИФА, которая должна была бы защищать интересы зрителей больше, чем организаторов, заявила, что все в порядке. Инфантино прямо заявлял, что это зрелый рынок. Мол, потребители имеют сильную склонность к тратам на спорт. И это правда, но это не должно делать футбол недоступным. За счет денег главной футбольной организации легче покрывать расходы, ведь 871 млн долларов призовых где-то нужно взять. Мы писали об этих огромных деньгах и о том, как их распределят, ведь без начислений на карту не поедет даже абсолютный аутсайдер Мундиаля. Ну и компенсации: уже 16 лет, как ФИФА платит клубам за то, что они отпускают своих игроков в национальные сборные на турнир, и те могут получить травмы. На этот раз это еще 355 млн долларов.

У нас будет чемпионат мира или Супербоул?

Финал ЧМ-26 будет с большим перерывом на концерт. Вместо обычных 15 минут мы увидим длинное шоу продолжительностью почти в целый тайм. Все потому, что решающая игра будет в Нью-Йорке, а американцам нужно шоу. Поэтому возникает вопрос, не проиграет ли Супербоул конкуренцию за аудиторию и коммерцию Мундиалю. Главный матч США приносит доход от рекламных слотов в 600 миллионов долларов за один день мероприятия. Здесь же более месяца на 104 игры, поэтому предварительные прогнозы показывают, что только в США расходы на рекламу достигнут 850 миллионов долларов. А доходы будут в разы больше. Это означает, что возможности для рекламодателей увеличатся не только во время финала, но и каждый день в течение ЧМ.

Моменты открытия ЧМ-26.

Поможет ли это развитию футбола?

На фоне таких огромных доходов нужно взглянуть на саму игру – как это помогает привлечь к футболу больше людей? ФИФА заявляет, что 90% общего бюджета реинвестируется. Помимо организации ЧМ, средства идут на миллиардные программы развития футбола. Важны также административные и операционные расходы на работу.

Но то, во что нам хочется верить больше всего – это популяризация и поддержка футбола. Главная выгода заключается в том, что чемпионат мира работает как финансовый донор. Все собранные миллионы становятся средствами для перераспределения. Например, каждая из более чем 200 национальных ассоциаций (независимо от размера и рейтинга) имеет право на 8 миллионов долларов за определенный период. Целевые средства выделяются на строительство полей, тренировочных центров и штаб-квартир. А еще есть десятки стран, где даже 8 миллионов не помогут, потому что их собственный телевизионный рынок не генерирует достаточных средств. Поэтому туда ФИФА вкладывает еще больше.

Билеты на матч-открытие Мексики против ЮАР стоили в среднем несколько тысяч долларов.

Наиболее уязвимые ассоциации получают миллионы на логистику, ведь иначе такие страны, как Кюрасао, Кабо-Верде или Гаити, просто не смогли бы добраться до США или Канады. Также, по правилам организации, конфедерации получают по 60 млн долларов на развитие футбола у себя. Заработанные на ЧМ средства распределяются и на поддержку женского футбола, программы скаутинга, поиска молодых талантов и в целом на сокращение огромной пропасти между топовыми чемпионатами Европы и остальным миром.

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