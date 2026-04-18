Реброва назвали 'маленьким Наполеоном'

Известный украинский тренер Олег Федорчук раскритиковал работу наставника сборной Украины Сергея Реброва после последних результатов команды. В адрес главного тренера "желто-синихх" прозвучали обвинения в самоуверенности и отсутствии выводов после неудачных матчей.

Федорчук отметил отсутствие прогресса в игре сборной. По его словам, негативные тенденции наблюдаются не только в одном матче, а на протяжении длительного времени, включая период после поединка с Бельгией и выступления на Евро.

Эксперт подчеркнул, что тренерский штаб не сделал необходимых выводов, продолжая вызывать в состав опытных игроков.

"Это наводит на такое меня ощущение, что он, ну, маленький Наполеон, на которого больше нет руководителей. И он очень уверен, даже самоуверен. И мы видим результат той самоуверенности", – заявил Федорчук в эфире Youtube-канал "Футбольный диван".

Также специалист добавил, что подобный подход может привести к окончательному провалу. "Я думаю, что это его финал. Если этот финал будет продолжен, это будет уже не комедия, это будет уже фарс", — заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Сергей Ребров попал под жесткую критику после того, как отказался подавать в отставку с поста главного тренера сборной Украины после невыхода "сине-желтых" на ЧМ-2026.

Ранее журналист Игорь Цыганык поделился информацией о том, что Ребров не будет продлевать контракт с Украинской ассоциацией футбола.

Новым главным тренером сборной Украины по футболу должен якобы стать легендарный наставник харьковского "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич.

