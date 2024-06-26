Ребров прокомментировал вылет сборной Украины с Евро-2024

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров признался, что основная причина вылета команды с Евро-2024 кроется в первом матче против Румынии, который был проигран 0:3. В той игре было множество причин, которые привели к такому результату.

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"Каждая команда иногда совершает ошибки и в игре со Словакией я видел, что мы реагируем на них, и пытаемся что-то сделать. Поэтому я думаю, что, к сожалению, мы не попали дальше в плей-офф, потому что мы действительно потеряли очень важные очки. Не только очки, но и голы", – заявил Ребров в эфире "Суспильного".

Ребров отметил, что тактическая схема 5-3-2, которую он задействовал в игре с Бельгией, было вынужденной мерой.

"Я не считаю, что мы играли в пять защитников. Если посмотреть каждый, каждый момент игры мы играли четыре, четыре, два. Сначала мы не планировали играть в центральных защитников, но когда получил травму Мудрик, мы решили играть так, потому что действительно нужно было больше нагрузки на штрафную. Поэтому первый раз мы только попробовали. И это не просто выходить и играть так против одной из команд", – сказал тренер.

Ребров продолжает видеть перспективу в этой сборной Украины.

Да я и раньше видел. Я считаю, что сегодня это самая молодая команда на Евро. Это очень большая перспектива. Но да, мы расстроены. Я действительно смотрю будущее. Эта команда действительно будет очень конкурентна. Спасибо болельщикам. Мы очень благодарны за то, что они пришли сюда. Очень много было украинцев, и они действительно нас поддерживали. И, как я говорил, сегодня ребята все отдали ради нашей страны. Они проявили характер. К сожалению, мы не победили. Но я считаю, что эту игру можно внести в позитив", – подытожил Сергей Станиславович.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу стала первой командой в истории чемпионатов Европы, которая не смогла выйти из группы с четырьмя очками. Наши футболисты сыграли в нулевую ничью с Бельгией, заняли итоговое четвертое место в группе Е и покинули Евро-2024.

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