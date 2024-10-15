Ребров побил достижение Буряка в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вышел на шестое место по количеству проведенных матчей во главе нашей национальной футбольной команды. В активе 50-летнего специалиста теперь 20 матчей. По этому показателю Сергей Станиславович обошел Леонида Буряка.

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Из 20 поединков 9 завершились победами. Еще в пяти встречах сборная Украина терпела поражение. В шести играх была ничья.

На первом месте в рейтинге находится Олег Блохин. Под его руководством сборная Украины провела 64 матча.

Топ-10 тренеров сборной Украины по количеству матчей

1. Олег Блохин – 64 матча

2. Андрей Шевченко – 51

3. Михаил Фоменко – 37

4. Йожеф Сабо – 34

5. Алексей Михайличенко – 21

6. Сергей Ребров – 20

7. Леонид Буряк – 19

8. Валерий Лобановский – 18

9. Александр Петраков – 15

10. Олег Базилевич – 11

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины накануне ушла от поражения в матче с командой Чехии в четвертом туре Лиги наций. Наши соперники первыми открыли счет, а украинцы хоть и бились до конца, вырвали только ничью – 1:1.

До этого 11 октября наши футболисты в третьем туре ЛН в непростом матче минимально обыграли лидера квартета группы В1 команду Грузии. При этом встреча прерывалась на 8 минут из-за проблем с электричеством на стадионе в Познани.

Напомним, что сборная Украины неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. Наша команда проиграла Албании, а затем уступила Чехии.

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