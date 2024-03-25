'Только два дня': Ребров ответил на вопрос о готовности лидера сборной Украины сыграть с Исландией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров положительно оценил вероятность того, что лидер полузащиты Виктор Цыганков сможет сыграть в финальном матче плей-офф отбора Евро-2024 с Исландией. По словам наставника "сине-желтых", футболист "Жироны" восстановился от травмы и провел с командой несколько тренировок.

Об этом Ребров заявил на пресс-конференции перед игрой 26 марта во Вроцлаве. 48-летний специалист отметил, что сейчас все будет зависеть от физической готовность Цыганков. Кроме того, тренер украинцев не стал исключать варианта, что команда выйдет на поединок с двумя форвардами.

"Надеемся, что Цыганков сыграет. Он тренируется несколько дней, поэтому завтра непосредственно примем решение, потому что он только два дня тренируется. Поэтому самое главное сейчас его физические кондиции. Схема с двумя форвардами? Да, есть возможность такого варианта", – сказал Ребров.

Напомним, что встречу Украины и Исландии в которой будет разыграна путевка на Евро-2024, примет стадион "Тарчинськи Арена" во Вроцлаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Исландия. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени. Команды встречались четыре раза. В активе соперников по одной победе, еще две встречи принесли ничью.

Как сообщал OBOZ.UA, суперкомпьютер компании Opta назвал победителя финала плей-офф отборочного турнира Евро-2024 между сборным Украины и Исландии. Также свой прогноз сделал искусственный интеллект.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!