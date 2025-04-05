'Реал' пошел на беспрецедентный шаг из-за случившегося с вратарем сборной Украины

Из-за травмы украинского голкипера Андрея Лунина и затянувшегося восстановления бельгийского Тибо Куртуа мадридский "Реал" доверил место в воротах 19-летнему Франу Гонсалесу. Для юного испанца матч 5 апреля в 30-м туре Ла Лиги с "Валенсией" на "Сантьяго Бернабеу" (17:15) станет первым в клубной карьере.

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У Лунина диагностировано повреждение камбаловидной мышцы – 26-летний футболист сборной Украины принял решение не форсировать восстановление, чтобы избежать рецидива.

Куртуа, в свою очередь, до сих пор не набрал форму после нового повреждения, полученного в марте в лагере сборной Бельгии. В этой ситуации "Реал" принял нестандартное решение – впервые в сезоне выставить в старте вратаря молодежной команды.

Фран Гонсалес родился 24 июня 2005 года в городе Леон. Он начал играть в футбол в пятилетнем возрасте и на протяжении 12 лет выступал за "Культураль Леонесу", где зарекомендовал себя как одарённый вратарь.

В 2022 году он перешёл в академию "Реала" и быстро привлёк внимание тренерского штаба первой команды. Летом 2023 года Гонсалес отправился с основой на предсезонный тур в США, а также подписал пятилетний контракт с мадридским клубом. В нынешнем сезоне он чередовал выступления за "Реал Мадрид Ювениль А" и "Реал Мадрид C", а также был включён в заявку на Лигу чемпионов. Кроме того, он вызывался в юношескую сборную Испании до 19 лет.

Андрей Лунин в текущем сезоне сыграл в 12 матчах за "Реал" во всех турнирах, пропустив 19 голов, и в оформив четыре "сухаря".

Как сообщал OBOZ.UA, 2 апреля Лунин провел неудачный полуфинальный поединок Кубка Испании против "Реал Сосьедад" (4:4). 26-летний футболист пропустил два гола между ног, что едва не стоило столичной команде больших проблем.

Напомним, что Андрей оказался в центре внимания после матча "Реала". Игра 29-го тура Ла Лиги против "Леганеса" завершилась волевой победой мадридцев со счетом 3:2.

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