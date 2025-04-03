Украинский голкипер 'Реала' получил печальный диагноз

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин получил серьезную травму в полуфинальном матче Кубка Испании против "Реал Сосьедада" (4:4). Как сообщает El Chiringuito, у 26-летнего футболиста сборной Украины диагностирован разрыв камбаловидной мышцы. Предварительный прогноз – около четырех недель без футбола.

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Тем не менее, в клубе рассматривают возможность ускоренного возвращения голкипера. По информации источника, медики "Реала" могут сделать Лунину обезболивающий укол, чтобы он смог выйти на поле уже 5 апреля в матче Ла Лиги против "Валенсии". Окончательное решение примут в ближайшее время.

Лунин в этом сезоне стал важным игроком для "Реала" из-за травмы основного вратаря Тибо Куртуа. Украинец провел несколько выдающихся матчей и сумел завоевать доверие тренерского штаба.

"Реал" продолжает борьбу сразу на нескольких фронтах, и наличие надежного вратаря – ключевой фактор в предстоящих матчах. Болельщики ждут решения клуба и надеются, что травма Лунина не приведет к длительному отсутствию.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 апреля Лунин провел неудачный полуфинальный поединок Кубка Испании против "Реал Сосьедад" (4:4). 26-летний футболист пропустил два гола между ног, что едва не стоило столичной команде больших проблем.

Напомним, что Андрей оказался в центре внимания после матча "Реала". Игра 29-го тура Ла Лиги против "Леганеса" завершилась волевой победой мадридцев со счетом 3:2.

В текущем сезоне голкипер сборной Украины сыграл в 12 матчах за "Реал" во всех турнирах, пропустив 19 голов, и в 4 поединках отстояв на ноль.

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