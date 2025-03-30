'Бедный Лунин'. В Испании фанаты встали на защиту украинского голкипера после случившегося в матче 'Реала'

Украинский голкипер Андрей Лунин оказался в центре внимания после матча "Реала". Игра 29-го тура Ла Лиги против "Леганеса" завершилась волевой победой мадридцев со счетом 3:2

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"Реал" первым открыл счет, однако дальнейшее развитие событий на поле шокировало болельщиков. Уже в следующей атаке гости сумели сравнять счет, воспользовавшись случайным рикошетом. После передачи мяч попал в Лукаса Васкеса и отскочил прямо к Диего Гарсии, который беспрепятственно пробил по воротам – у этого момента у Лунина не было шансов спасти команду.

Второй пропущенный гол стал следствием слабой игры обороны "Реала". Левый фланг мадридцев остался без должного прикрытия, что позволило соперникам организовать атаку. Оскар Родригес легко получил передачу в штрафной и без сопротивления отдал пас на Хави Рабу, который точно пробил мимо Лунина. Украинский голкипер пытался спасти ситуацию, но мяч стал недосягаемым для него.

Во втором тайме подопечные Анчелотти смогли дважды забить и вырвать победу, а после игры фанаты команды не стали винить Лунина, а наоборот – выразили ему поддержку.

Испанские любители футбола обратили внимание на то, что защитники "Реала" допускали грубые ошибки, которые и привели к взятию ворот. В соцсетях появились комментарии в защиту украинца, где его называли "жертвой плохой обороны" и единственным, кто пытался спасти ситуацию. Некоторые даже шутили, что уровень защиты мадридцев напоминает любительскую лигу.

Отдельно фанаты раскритиковали режиссеров трансляции, которые после пропущенных мячей сразу показывали Тибо Куртуа, будто намекая, что с бельгийцем в воротах ситуация была бы лучше.

Это вызвало возмущение среди поклонников Лунина, считающих, что украинец не виноват в пропущенных голах.

Фраза "Бедный Лунин" стала популярной среди болельщиков, которые сочувствуют украинскому голкиперу и верят, что он заслуживает большего признания в "Реале".

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