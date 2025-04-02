Украинец стал на ворота 'Реала' вместо Куртуа и пропустил два издевательских гола в сумасшедшем полуфинале Кубка Испании. Видео

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин провел неудачный полуфинальный поединок Кубка Испании против "Реал Сосьедад" (4:4). 26-летний футболист пропустил два гола между ног, что едва не стоило столичной команде больших проблем.

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С учетом минимальной победы в первой игре (1:0), главный тренер "Реала" Карло Анчелотти вместо бельгийца Тибо Куртуа решил поставить украинца в ворота и на ответную встречу, но наш соотечественник не смог оправдать надежд.

Уже на 16-й минуте гости убежали в быструю контратаку. которую точным ударом замкнул Андер Барренечеа. Несмотря на то, что украинец контролировал ситуацию, мяч без особых проблем влетел в сетку.

Еще до перерыва "Реал" сравнял счет.

На 69-й минуте украинский вратарь совершил великолепный сейв, продемонстрировав отличную реакцию, и вытянув "мертвый" гол.

Однако уже в следующем эпизоде голкипер из Украины пропустил второй мяч, который снова залетел между ног (1:2).

Андрей заметно занервничал. На 77-й минуте он в простой ситуации выпустил круглый снаряд за лицевую линию.

Спустя несколько минут Лунину пришлось в третий раз вынимать мяч из своих ворот после второго автогола.

"Реал" в следующей же атаке смог сократить разрыв (2:3). Винисиус разогнал атаку по флангу, отдал на Беллингема и британец с центра вратарской не промахнулся.

Хозяева продолжили давить и перед финальным свистком Чуамени, казалось, мог добиться необходимого результата (3:3).

Однако на последних секундах Лунин допустил неприятную ошибку на выходе, не смог дотянуться до мяча и Микель Оярсабаль перевел игру в дополнительное время (3:4).

На 115-й минуте "Реал" все таки смог добиться своего. После подачи углового Рюдигер головой сделал счет 4:4.

По итогам поединка Лунин получил наинизшую оценку среди всех футболистов.

Напомним, что Лунин оказался в центре внимания после матча "Реала". Игра 29-го тура Ла Лиги против "Леганеса" завершилась волевой победой мадридцев со счетом 3:2, а фанатам за

Как сообщал OBOZ.UA, Лунин имеет одну из самых низких зарплат в команде. Согласно данным Football Transfers, 26-летний футболист сборной Украины получает 4,5 миллиона евро в год, что делает его одним из аутсайдеров по этому показателю среди игроков клуба.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, трансферная стоимость Лунина на конец 2024 года составляла 20 млн евро.

В текущем сезоне голкипер сборной Украины до этого сыграл в 10 матчах за "Реал" во всех турнирах, пропустив 13 голов, и в 4 поединках отстояв на ноль.

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