"Реал" исключил из состава вратаря сборной Украины на стартовый матч Лиги чемпионов: названа причина

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин неожиданно не попал в заявку мадридского "Реала" на стартовый матч нового розыгрыша Лиги чемпионов. Самый титулованный клуб главного европейского клубного турнира начнет свои выступления в сезоне 2026/27 во вторник, 8 сентября, домашней встречей с миланским "Интером".

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Лунин был исключен из состава, хотя изначально он должен был в него попасть. Как информирует официальный сайт "Реала", наставник команды Жозе Моуриньо включил в заявку на игру 21 футболиста, а место Лунина занял Серхио Местре.

По данным журналистов, причиной отсутствия украинского вратаря в составе "королевского клуба" стала простуда. Он пропустил несколько тренировочных занятий из-за гриппа.

Отметим, что "Реал" и "Интер" всего провели друг с другом 19 игр. 10 побед одержал "королевский клуб" из Мадрида, а семь остались за "нерадзурри".

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский футбольный союз (УЕФА) принял решение в пользу Украины на старте нового сезона Лиги чемпионов.

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