'Реал' – 'Бавария': все подробности полуфинала Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария" в среду, 8 мая, сразятся в классическом противостоянии европейского футбола. В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов команды определят, кто из них станет соперником дортмундской "Боруссии" в решающем поединке турнира, который состоится 1 июня в Лондоне.

Встречу принимает легендарный стадион "Сантьяго Бернабеу". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Бавария". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ "РЕАЛ" – "БАВАРИЯ"

Лига чемпионов. 1/2 финала

Ответный матч

Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу"

Главный арбитр: Шимон Марчиняк (Польша), арбитр VAR: Томаш Квятковски (Польша)

"Реал" (Мадрид, Испания) – "Бавария" (Мюнхен, Германия) – 0:0 (первый матч – 2:2)

_______________________________________________

12 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Наставник испанцев Карло Анчелотти накануне объявил, что украинец Андрей Лунин выйдет с первых минут.

12 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола! "Реал" и "Бавария" определяют второго финалиста нынешнего сезона Лиги чемпионов.

Мадридцы после феерических 2:2 в Мюнхене считаются явными фаворитами на победу в дуэли. Ставки на выход "Реала" в решающий матч принимаются с коэффициентом 1,50. На "Баварию" предлагают 2,50.

Как сообщал OBOZ.UA, полуфинал Лиги чемпионов ПСЖ – "Боруссия" Дортмунд завершился с худшим для Украины результатом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!