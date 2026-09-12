"Разочарована". Главная соперница Магучих высказалась о выступлении с украинской чемпионкой

Австралийская прыгунья в высоту Элеанор Паттерсон не смогла показать свой лучший результат на Абсолютном чемпионате мира, где победу одержала Ярослава Магучих. После турнира спортсменка призналась, что ожидала большего от своего выступления и осталась недовольна итогом соревнований.

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Паттерсон подошла к заключительному старту сезона в статусе одной из главных претенденток на победу. Незадолго до этого австралийка выиграла финал Бриллиантовой лиги с результатом 2,01 м, а на турнире в Хайльбронне повторила личный рекорд, взяв высоту 2,02 м.

Однако на Абсолютном чемпионате мира повторить эти показатели ей не удалось. По словам спортсменки, она так и не смогла найти свой ритм и не чувствовала той готовности, которая была у нее во время соревнований в Брюсселе.

"Довольно неприятный день, я просто не смогла поймать свой ритм. Не чувствовала той кондиции, которая была в Брюсселе. Наверное, недооценила, насколько эмоциональным был тот момент, и после него произошел спад. Я разочарована, потому что хотела показать личный рекорд и нахожусь в хорошей форме, но не справилась с холодом и, возможно, с давлением", – сказала Паттерсон в комментарии "Суспільне Спорт".

Австралийка также поделилась впечатлениями от нового формата турнира. Несмотря на неудачный для себя результат, она положительно оценила организацию соревнований и атмосферу на арене.

"Я старалась воспринимать это как обычные соревнования, но, вероятно, просто устала после Брюсселя. Это было весело и динамично. Финал Бриллиантовой лиги или чемпионат мира всегда проходят с высокой энергетикой. Здесь ощущался особый шарм, соревноваться было приятно. Я разочарована своим выступлением, но сам формат соревнований отличный", – отметила спортсменка.

После завершения сезона Паттерсон намерена взять паузу и отдохнуть от спорта. Австралийка останется в Европе, где в последнее время живет и тренируется, а к подготовке к следующему сезону вернется после отпуска.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих призналась, что во время финала Абсолютного чемпионата мира осталась недовольна своей первой попыткой на высоте 1,99 м.

Кроме того стало известно, какую сумму заработала наша прыгунья за свою победу.

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