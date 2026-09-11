Магучих стала первой в истории абсолютной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Видео

Мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих завоевала золотую медаль на первом в истории абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике, который стартовал в Будапеште. Наша соотечественница добыла победу на турнире в столице Венгрии с результатом 1,99 метра.

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24-летняя днепрянка пропустила первую высоту и стартовала с отметки 1,91 метра, которую взяла с первой же попытки. После того, как планку подняли на четыре сантиметра, Ярослава стала единственной в секторе, кто обошелся без ошибок. Более того, вместе с Магучих дальше прошла только австралийка Никола Олислагерс.

На 1,99 метра украинка и ее соперница не смогли прыгнуть с первой попытки, однако наша соотечественница исправилась на второй. А вот Олислагерс высота так и не покорилась, что принесло победу Магучих.

Для Ярославы эта победа стала первой после трех поражений подряд поражений в концовке сезона, когда она отдавала "золото" на двух этапах Бриллиантовой лиге и этапе Континентального тура.

Как сообщал OBOZ.UA, стал известен гонорар Ярославы Магучих за участие в Бриллиантовой лиге.

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