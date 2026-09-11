Стало известно, сколько заработала Магучих за "золото" абсолютного ЧМ. Названа впечатляющая сумма

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заработала фантастический гонорар в этом виде спорта за победу на первом в истории абсолютном чемпионате мира. Наша соотечественница выиграла турнир в Венгрии с результатом 1,99 метра, что принесло ей почти столько же призовых, как и за "золото" Олимпиады-2024.

Видео дня

Организаторы абсолютного ЧМ объявили о том, что общие выплаты спортсменам составят 10 миллионов долларов. При этом победители в индивидуальных дисциплинах заработают по 150 тысяч. Именно на такую сумму пополнится банковский счет украинской прыгуньи в высоту.

Это всего на 25 тысяч меньше, чем Магучих получила за олимпийское "золото" Парижа. Тогда $125 тыс. спортсменке выплатили из государственного бюджета, а еще 50 пришло от мировой федерации World Athletics.

Кроме Ярославы на абсолютном ЧМ также выступили Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Первая стала пятой и получит 16 тысяч долларов, а уроженка Бахмута на две тысячи меньше. Ранее стал известен гонорар Магучих за участие в Бриллиантовой лиге.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих после "серебра" в финале Бриллиантовой лиги резко отреагировала на критику украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!