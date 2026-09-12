"Посмотрела и подумала: "Что это такое?" Магучих прокомментировала случившееся на Абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике

Олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих призналась, что во время финала Абсолютного чемпионата мира осталась недовольна своей первой попыткой на высоте 1,99 м. Несмотря на эту ошибку, 24-летняя днепрянка выиграла турнир и стала первой в истории обладательницей титула в прыжках в высоту на соревнованиях такого формата.

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После победы Магучих рассказала, что сразу поняла причину неудачи на решающей высоте.

"Когда я 1,99 м взяла не с первой попытки, то посмотрела и подумала: "Что это такое?" Это снова была та ошибка, которая была в финале Бриллиантовой лиги: я не добежала до конца разбега. Отталкивание и фаза были не такими активными", – объяснила спортсменка в комментарии "Суспільне Спорт".

На Абсолютном чемпионате мира выступили восемь сильнейших прыгуний сезона, включая трех представительниц Украины. Магучих пропустила стартовую высоту 1,86 м, после чего с первых попыток преодолела 1,91 и 1,95 м.

Судьба титула решилась на отметке 1,99 м. Украинка взяла планку со второй попытки, а ее главная соперница Никола Олислагерс не смогла справиться с этой высотой ни в одном из трех прыжков.

Магучих отметила, что ей понравился быстрый темп соревнований.

"Честно, я очень рада, что так быстро. Для меня это очень круто. Иногда, когда плохая погода, ждать своего выступления по полчаса или часу немного надоедает. Я очень рада выиграть этот трофей и завершить сезон на хорошей ноте. Конечно, хотелось прыгнуть немного выше, но самое главное, что трофей есть. Это первый такой чемпионат мира, и я его выиграла", – сказала легкоатлетка.

После того как победа была обеспечена, украинка решила продолжить выступление и заказала высоту 2,04 м.

"Татьяна Владимировна сначала спросила, хочу ли я прыгать дальше, и я ответила: "Конечно". Чтобы сразу отпали вопросы, почему 2,04 м: трофей уже есть, так почему бы не попробовать? Первые две попытки были хорошими, третья – не очень", – рассказала Магучих.

Преодолеть 2,04 м спортсменке не удалось, однако это не помешало ей завершить сезон победой на первом в истории Абсолютном чемпионате мира.

Также украинка положительно оценила формат турнира, который проходил на затемненном стадионе с акцентом на выступлениях спортсменов.

"Мне очень нравится, потому что все внимание на спортсменах. Мы действительно чувствовали, что являемся звездами этого стадиона. К каждой трансляции все было удобно организовано: были карточки, было видно, кто и где прыгает. Это очень круто. Надеюсь, такие соревнования будут проводиться и дальше", – подчеркнула Ярослава.

Как сообщал OBOZ.UA, за победу на турнире украинская легкоатлетка получит 150 тысяч долларов призовых.

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