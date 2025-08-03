Разгромы в еврокубках помогут Украине в рейтинге УЕФА? Собрали все, что нужно знать о таблице коэффициентов

На следующей неделе украинские команды продолжат сражаться в квалификации сразу трех еврокубковых турниров. Остаются гранды "Динамо" и "Шахтер", с ними "Полесье". Несколько дней назад команды положили важные очки в копилку ассоциации, переехав своих соперников. Но как их разгромные победы повлияли на таблицу УЕФА, о которой мы так много слышим? И зачем ее вообще составляют? Рассказывает OBOZ.UA.

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Украина начала евросезон на глубоком дне

Прошлое еврокубковое выступление хочется забыть. Отстранение "Днепра-1" даже без игр и полные провалы "Кривбасса" и "Полесья" дали нам 0 очков за три клуба. Ноль от трёх команд! "Шахтер" в группе Лиги чемпионов заработал только 11 очков, 6 из них бонусные. "Динамо" в Лиге Европы добавило ещё 7 зачетных пунктов, с учетом очков из квалификации ЛЧ.

Как итог, Украина насобирала лишь 18 очков, которые по регламенту поделили на количество команд (5, несмотря на то, что играло только 4). Поэтому мы получили 3.6 баллов и завершили год на 23-й строчке. Но на начало сезона 25/26 мы оказались уже на 28-м месте, откуда должны долго и упорно идти вверх. Наши соседи по таблице - не громкие футбольные имена. О них дальше.

Как начисляют баллы за матчи еврокубков?

Просто сейчас нам важно знать квалификационные правила начисления очков. Их всего два: независимо от уровня турнира, команда получает 1 балл за победу в матче отборочного раунда и 0.5 балла за ничью. Поражение, соответственно, ничего не приносит. Затем общий взнос команд складывают и делят на количество участников на старте соревнований - в случае Украины, все заработанные очки в сезоне 25/26 будут делить на 4. Когда команды попадут в групповой этап, они бонусом получат ещё 4 балла.

Минус один в самом начале - не приговор

Вылет "Александрии" - неприятный, но закономерный итог непонятной летней кампании руководства. Уход сильного тренера, потеря важных игроков (большинство ушло бесплатно), отсутствие плана на игру и банальной сыгранности. Было желание, но во втором матче его зарезали и рефери, и сербы новыми голами. Да и этих усилий в целом оказалось недостаточно: команда не выиграла ни одного матча на сборах, ещё тогда показав, что надеяться почти не на что. Слишком ранний старт, быстрое знакомство всех со всеми и долгий период пробуждения сыграли злую шутку с серебряным призером УПЛ. Со стороны все выглядит как катастрофа, но для украинского болельщика итог был понятен ещё до первого матча с "Партизаном". Поэтому даже хорошо, что "Александрия" не попала в ЛЕ и положит 0 очков в украинский рейтинг УЕФА только за 2 международных матча.

Но втроем даже комфортнее! "Динамо" точно обеспечило себе участие в Этапе лиги, остается узнать только в каком из трех турниров; дальше в отборе ЛЧ команда будет играть против кипрского "Пафоса". "Шахтер" на сегодня выглядит увереннее всех и Туран готовится в Лиге Европы к "Панатинаикосу". В "Полесье" коуч Ротань после шока первого матча настроил волков на камбэк и тот случился; с венгерским "Пакшем" надо играть без пожаров, ведь соперники по Лиге конференций более-менее одного уровня. Украина перед двумя решающими турами отбора имеет по 1 команде в каждом турнире и, учитывая текущее состояние нашего футбола, это комфортное достояние, которое вполне возможно держать до группового этапа.

Соседи по таблице помогают, а путь наверх открыт

Путь наверх действительно открыт, потому что мы не ставим себе за цель какое-то место. Будем честны: главное не упасть ниже, а вот чем выше будем - тем лучше. На помощь пришли соперники по рейтинговой таблице. После двух туров квалификации Румыния, Венгрия и Хорватия потеряли по одной команде в еврокубках, а Словакия, Словения и Сербия - аж по 2 клуба. Ближе всего к нам снизу Азербайджан, но и у него уже минус один. Расстояние в очках вверх - минимальное и его нам можно заработать ещё на этапе отбора.

Победы в еврокубках добавили немало очков в рейтинг

К сожалению, разгромы не влияют на количество начисленных баллов, а ведь в этом плане наши клубы на неделе изрядно приложились. "Шахтер" уже привнес 3.5 очка, +2 от "Динамо", от "Полесья" имеем плюс 1 балл. По правилам, мы заработали 1.625 балла и это один из крупнейших на данный момент показателей среди тех стран, чьи клубы соревнуются в квалификациях еврокубков.

Украина поднялась с 28-го на 27-е место и движение дальше вполне возможно. Если все 3 команды будут по крайней мере не проигрывать, то это даст от 1,5 до 3 очков чтотуру. В пересчете, это до 0.75 балла каждую неделю - очень крутой результат и к нему стоит стремиться. Просто сейчас за 5-летний период наша ассоциация имеет 19.225 очков. Соперники достаточно достижимые.

А что там с россиянами?

Украина начала ниже россиян, потому что им УЕФА продолжает ни за что начислять по 4.33 балла в конце сезона (показатель держится ещё со времен до дисквалификации). В прошлый раз мы положили в копилку только 3.6 балла, поэтому оказались под ними. Но после 2-х туров и довольно успешных выступлений, украинцы уже обошли россию в зачете и продолжают рост. Чтобы ситуация 24/25 не повторилась, надо заработать больше чем 4.4 балла.

Почему так важно быть как можно выше?

Эти результаты нужны заранее, потому что формируют старт команд в еврокубках аж на еврокубковый сезон 27/28. Украина борется как минимум за 22-е место в рейтинге УЕФА. Оно хоть немного, но улучшит стартовые позиции отбора 2027-го года: чемпион в Лиге чемпионов будет начинать со 2-го раунда, а не с первого. Конечно, для группы ЛЧ ещё остается Путь чемпионов и другие совпадения. Но они на то и совпадения, что надо много факторов одновременно. Сейчас же можем заявлять только то, что нам нужно попасть как можно ближе к первой двадцатке европейских клубных ассоциаций. Если будем ниже, то все останется как есть: чемпион УПЛ будет стартовать с 1-го раунда отбора, победитель Кубка - во 2-м раунде ЛЕ, а ещё две команды попадут во 2-й этап квалификации в ЛК. Задача легко может быть решена, только надо сохранять этот стартовый украинский кураж.