'Шахтер' уничтожил 'Бешикташ' в Лиге Европы. Какие сильные стороны нашел Туран для еврокубков? Тактический обзор матча

Во 2-м раунде квалификации Лиги Европы "Шахтер" легко разобрался с турецким "Бешикташем" и с общим счетом 6:2 отправился в следующий этап. Горняки показали еще один классный матч с красивым футболом и, кажется, обрисовали главный стиль для евролиги. За счет чего Туран пробивает путь к Этапу лиги? И какую опасность сами для себя подготовили украинцы? Рассказывает OBOZ.UA.

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Стартовые составы

"Шахтер": Резник, Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон Гомес, Алиссон, Очеретько, Педриньо, Кевин, Элиас.

"Бешикташ": Гюнок, Топчу, Удуохай, Габриэл, Свенссон, Тикназ, Йылмаз, Мариу, Рафа Силва, Мучи, Эбрахам.

Первый тайм. Доводим преимущество до неприличного, но очень приятного

Матч начался чисто украинской атмосферой - взрывами, которые организовали ультрас. Звуки были очень похожи не только на ракеты, но и на прилеты, что сразу вернуло к впечатлению игр в УПЛ. На поле в этот момент "Бешикташ" искал свой стиль, турки были на мяче с необходимостью отыгрываться. "Шахтер" не спешил даже в атаке - бразильцы в выпадах ждали, пока подтянуться другие. Первый эпизод дал Винисиус, когда обыграл голкипера и не попал в ворота. С этого момента горняки чувствовали себя очень легко и захватили инициативу.

Подопечные Турана быстро вернули мяч под контроль и продолжали съедать турецких футболистов. А когда стало понятно, что удается даже больше, чем хотелось, "Шахтер" находился все выше. Именно так пришел первый гол: Кевин классным дриблингом продвинулся с фланга к штрафной и вколотил в дальний угол, голкипер не потянул. 1:0.

Лучший момент первого тайма у соперника - обрезка Матвиенко. Капитан потерял мяч, Эбрахам подобрал и Тикназ завершал этот выпад; его удар закрыли рикошетом. Нам очень повезло, что такой опасный эпизод завершился лишь угловым. Уже через мгновение Педриньо и Алиссон вернули уверенность, вот только скорость принятия решений подвела. А счет мог быть уже разгромным.

Главным на поле, безусловно, выступил Очеретько: он подчищал опорную зону и через него строили высокие выходы. Как и в первом матче, Аллисон в середине тайма прорвался через половину футболистов в белом и также едва не забил - еще одно подтверждение большого преимущества над "Бешикташем". Многие его забегания произошли именно тогда, когда движение начинал Очеретько.

Были определенные вопросы к реализации: "Шахтер" будто понимая тотальное преимущество над орлами, слишком увлекался креативом. Бразильцы в контратаках проходили через большие щели в защите гостей, но передачи под удар перекрывались. Зато позиционная атака с тем же стилем работала идеально: Тобиас пролетел по флангу и бросил мяч вдоль ворот. Центрбеки просто смотрели, как Элиас переправил тот в ворота. В дополнительное время украинцы забетонировали свой столь желанный выход в следующий этап.

Второй тайм. Несколько хороших уроков для Турана

После перерыва мало что изменилось, "Шахтер" продолжил медленно давить и уверенно атаковать разными флангами. Самыми активными оставались вингеры, но моменты для них создавали уже не так настойчиво. Когда вертикальный футбол упирался в блок от турок, вновь работала схема с Резником: если надо освободить пространство для бразильцев, используйте пасы через вратаря. "Бешикташ" активно соглашался на такую игру и выходил в центр. Уже через несколько секунд шел заброс вперед и Кевин или Алиссон в который раз разряжали пушку.

В каждом движении горняков было что-то новое, но главное - желание. Действительно приятно было смотреть за организованными действиями всех звеньев, которые с каждым матчем только прибавляют. Туран неоднократно говорил, что в ответном матче нельзя расслабляться даже несмотря на отличный результат и преимущество. Против "Ильвеса" это не сработало, однако вчера "Шахтер" показал, что способен быть командой.

Но есть огромная проблема - "Шахтеру" категорически нельзя ошибаться! Обрезка футболиста или потеря мяча на ровном месте сразу дает опасный контрвыпад или даже удар по нашим воротам, потому что страховать некому. Очеретько и Матвиенко открыли опасную и пустую зону. Резник тоже перебрал с обыгрышами прямо в штрафной: повезло, что гол горнякам был с нарушением. "Бешикташ" оставил это без должного внимания, и следующие соперники по отбору за это будут цепляться еще как.

Что мы увидели по этому матчу? Туран постепенно оформляет стиль для Лиги Европы: широкие фланги с высокими позициями латералей, индивидуальные действия вингеров и ставка на их скорость. Контратаки - тоже сила горняков, но для них надо гибкости, потому что уже третий соперник в ЛЕ будет закрывать выбегания в зародыше. Опорной зоне достаточно быть связкой с центрбеками, тогда перед владениями Резника будет спокойно, а счетчик голов будет пополняться только в нашу пользу. Судаков для турецкого тренера пока не основной для еврокубков и полузащитнику надо приложить немало усилий, чтобы доказать свое место в основе.

2:0 - "Шахтер" не замечает "Бешикташ" и выбивает его из турнира. Далее горняков ждет греческий "Панатинаикос" - у украинцев есть неделя, чтобы изучить довольно неуступчивый клуб и убрать ключевые проблемы. Донецкая команда выглядит качественно и прогрессирует с каждым матчем, а еще вырисовывается костяк, способный соревноваться. Приятно, что под такими мотивированным иностранным коучем украинский футбол трансформируется. Ну а еще дарит важные очки в таблицу коэффициентов.