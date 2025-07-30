На дне? Какой хороший знак дало нам 'Динамо' в матче с 'Хамруном'. Тактический обзор игры отбора ЛЧ

В ответном матче против мальтийского "Хамруна" киевское "Динамо" легко разобралось с соперником, снова напихав ему 3 сухих мяча. На этот раз игра прошла другим составом и увереннее, чем первый матч, что изрядно удовлетворяет нас - фанатов. Какое хорошее послевкусие есть у этого матча и какую проблему до сих пор не решили бело-синие? Рассказывает OBOZ.UA.

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Стартовые составы

"Динамо": Нещерет, Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко, Шапаренко, Бражко, Пихаленок, Кабаев, Ванат, Волошин

"Хамрун Спартанс": Бонелло, Камендзули, Компри, Беличич, Полито, Михана, Гарсия, Чадженович, Мбонг, Шимкус, Коффи

Первый тайм. Парковка у чужих ворот

После 3:0 неделю назад, вчера нужно было не дать "Хамруну" даже права на мысль, что положение можно спасти. Ведь представитель Мальты в прошлый раз с "Жальгирисом" именно камбэком спас для себя проход в следующий этап ЛЧ. "Динамо" не дало этого сделать: бело-синие на протяжении всей игры проверяли фланги и гоняли мяч с одного на другой. Но особенно красиво и технично это выглядело в первые 45 минут - быстрые переводы и вертикальный футбол.

Как и ожидалось, соперники начали играть грубо с первых же минут. По ногам получили едва ли не все игроки группы атаки, иногда довольно жестко. Но киевляне несмотря на все продолжали свой план - и забили с углового. Он стал логическим итогом давления в течение многих минут и изматывания защитников "Хамруна". Вот только VAR усмотрел игру рукой и отменил такой важный гол Биловара. Но даже так было заметно, что второй состав "Динамо" равноценен основе.

Киевляне делали все, что им хотелось. Даже при еще ничейном счете было понятно, что дальше пройдут именно украинцы. Игроки запаса хотели так много показать, что иногда шли на мяч даже вдвоем, чтобы создать еще одну угрозу. Главным образом игра строилась через дальние и сильные забросы на Ваната и Волошина, которые должны были забегать за спину защитникам. Не везло в этом аспекте Шапаренко - он постоянно оставался в офсайде и никак не мог эту ловушку обойти.

"Динамо" буквально поселилось у чужих ворот. Это позволило превратить ошибку защитника в гол. Ванат съел защитника на передаче назад, получил выход один на один и хорошо разобрался с вратарем. Первый и такой легкий гол зафиксировал уверенность, чтобы уже через несколько минут Бражко положил второй мяч, который был еще легче. Очередная смелая попытка захода в штрафную, прострел - и замыкание в пустые. Динамовцы идеально использовали огромные зоны в защите и медленную реакцию чужих защитников. "Хамрун" сделал один удар и все мимо, в первом тайме соперника просто не было на поле. Авантюрные попытки мальтийцы оставили на второй тайм.

Второй тайм. Неспокойный, но красивый отрезок

После перерыва "Хамрун" вспомнил, как умеет играть и попытался повторить за "Динамо" на старте. И это дало плоды: команда во втором тайме не так часто выбиралась к нашим воротам, но создала больше, чем за полтора тайма до этого. Но разница была очевидной - подопечные Шовковского что только не делали и даже пяткой играли при любой возможности. Вот только все это ограничивалось медленными попытками продавить со временем, взрывных эпизодов у нас не было почти весь тайм.

Самый яркий эпизод 70-ти минут - Нещерет, в прыжке прибивший Кофи и снизивший градус напряжения. После этого была только попытка драки, но мальтийцы уже не прыгали в ноги так агрессивно. Тренерский штаб сделал после этого главные замены, которые повлияли на ход игры - выход Яцика с Тымчиком вернул скорости к матчу. "Динамо" играло очень широкими флангами и перебросками мяча между ними и эта тактика позволяла растянуть плотные ряды соперников.

Отчаянный "Хамрун" - то, чего не хватало весь матч. Лишь под конец игры, когда результат ну точно был понятен, мальтийцы побежали, а Эдерсон нанес самый красивый удар за все 90 минут. Но техничный гол Михавка точно в угол утроил преимущество "Динамо" и закрепил равенство между украинскими грандами: как и у "Шахтера", итоговый счет 6:0. Не обошлось и без провокаций на драку и, к счастью, без карточек и пощечин.

Каков итог матча? Положительный. И не только из-за разгрома. "Динамо" понемногу учится превращать собственные ошибки в результат второй игры. Медленный старт неделю назад заставил нас хвататься за голову в обрезках - вчера киевляне побежали сразу и забили (даже с офсайдом). Тогда мы цеплялись за фолы - теперь же дали больше свободы для креативности. И, по сравнению с "Шахтером", резерв бело-синих готов биться. Без минусов пока никуда: уже год украинская команда слаба на навесах и стандартах, от них оборона бело-синих не может надежно защититься. Вчера повезло, нападающие мальтийцев не смогли воспользоваться такими неоднократными подарками. Следующий соперник уже не будет таким уступчивым.

3:0 - "Динамо" забивает "Хамруну" в общей сложности 6 мячей и на классе проходит в следующий этап Лиги чемпионов. Далее нас ждет победитель пары "Пафос" - "Маккаби Т-А", который определится сегодня вечером. И как бонус еще одно неочевидное, но очень весомое преимущество - "Динамо" выбрало идеально гостевую арену. Была большая поддержка в Польше и немало возгласов в пользу украинцев, что будет очень важным в дальнейшей еврокампании.