'Александрия' развалилась прямо перед еврокубками. Способна ли теперь команда противостоять 'Партизану'

Сегодня "Александрия" проведет свой первый за 6 лет матч в еврокубках. Команда Нестеренко будет противостоять сербскому "Белграду". Но за последний месяц в команде произошла кардинальная перестройка, которая может плохо сказаться на возвращении в Европу. OBOZ.UA рассказывает об изменениях в клубе и сможет ли серебряный призер показать высокий уровень в Лиге конференций.

Видео дня

Масштабная трансферная кампания... на выход

Этим летом "Александрия" получила едва ли не больше всего записей на рынке футболистов. Вот только многие ушли из команды. Вернулся в "Маккаби" лучший голкипер в Украине прошлого сезона, без Ермакова уже будут ощутимые сложности. За 1.5 млн евро продали Мартынюка в "Металлист 1925", туда же свободным агентом ушел и Калюжный. Бесплатно сменили прописку Филиппов, Джевани и Шабанов. Еще три игрока - Логинов, Коруна и Шепелев - ушли бесплатно и пока без новых клубов.

Пожалуй, главный трансфер - уход тренера. Руслан Ротань возглавил "Полесье", с которым стартует одновременно с александрийцами, в матче Лиги конференций против "Санта-Коломы". Новым тренером серебряного призера УПЛ стал 33-летний Кирилл Нестеренко. В прошлом коуч поработал тренером молодежки "Стали" из Каменского, где затем прошел до уровня помощника главного тренера. Его путь как наставника проходил за пределами Украины, в командах "Каспий", "Левски" и "Шахтер" из Караганды.

Кого брали из футболистов? Сейчас появилось 4 новичка. Единственный, кого приобрели - 20-летний бразилец Амарал, он дооформил свой переход из "Сан-Паулу" за 70 тысяч евро. Ранее полузащитник играл в дубле "Александрии", а Ротань лишь дважды попробовал его за основу. Все остальные пришли бесплатно, в частности трехлетние контракты оформили еще один бразилец, вингер Силва, и его португальский конкурент по позиции Жота. Подписан также первый для клуба ивуариец Жоселен Бейратче. Наибольшим успехом защитника является "Шериф", а всего он сыграл 144 матча в своей карьере.

Старая "Александрия" - все?

Команда Ротаня заложила стиль в УПЛ сезона 24/25: "Динамо" даже после очных матчей и закрепления преимущества, не могли надежно оторваться от "Александрии". Андердог постоянно преследовал киевлян и давил на них, что ощутимо сказывалось на качестве ключевых игр бело-синих. Но теперь выигрыш первых серебряных медалей надолго останется единственным достижением. Похоже, что сам клуб не знает, за счет чего выравнять положение.

Ужасный факт: за 5 матчей на июльских сборах горожане не выиграли ни одной игры! Более того, была только одна ничья, а александрийцы пропустили аж 9 мячей. Забить смогли только три гола, один из них на счету новичка Жоты, еще отличились Прокопенко и Ковалец. Команде всё ещё не хватает комбинационной сыгранности так, чтобы попытки перешли в результат. Клубные медиа отмечают, что главное после спаррингов не итог матчей, а проверка наработок и физической готовности игроков. Но единственная ничья с нулями - это плохое достижение.

"Партизан" - новый постоянный соперник для украинцев

Традиция для Украины: один и тот же клуб попадается нам почти каждый сезон; это как "Манчестер Сити" для "Шахтёра". У белградцев сезон стартовал 2 недели назад: команда вылетела после настоящей зарубы с "АЕКом" в ЛЧ, где произошла большая драка после финального свистка. А 20-го июля они провели первый матч Суперлиги, выиграли "Железничар" 1:0.

Позиция "Партизана" в отношении Украины не изменилась и даже еще больше укрепилась. Свой сбор сербы показательно проводили на российских полях, где проиграли обе игры. Белградский клуб - стабильный участник еврокубков, вот только на основные стадии последний раз выходил еще в 2020-м. В Лиге конференций будущий соперник постоянно доходил до плей-офф отбора и сразу отправлялся домой. Против наших клубов статистика положительная: большинство матчей за нами и от "Александрии", несмотря на все, ждем продолжения победной тенденции.

Первая игра будет номинально домашняя. По решению УЕФА оба матча 2-го раунда Лиги конференций пройдут без гостевых болельщиков. Теперь сербы не приедут на стадион в Польшу, а наши фанаты не смогут увидеть игру "Александрии" на трибунах в Белграде. Все из-за вопросов безопасности и для обеспечения порядка без рисков.

Какие шансы "Александрии"?

На сборах коуч Нестеренко наигрывал различные вариации, меняя опытных футболистов молодыми, а также используя и всех 4 новичков. Команда неплоха на продвижении через короткие пасы. Инициатива также есть, но этого будет недостаточно против "Партизана", который устроит драку за результат только потому, что хочет этого. Общая проблема украинского футбола продолжает распространяться на все наши команды: что "Динамо" против "Хамруна", что "Шахтер" во втором матче с "Ильвесом" не способны превратить львиную долю возможностей в голы. Несмотря на значительное преимущество, многочисленные атаки и выходы на чужие ворота у "Александрии" на сборах также не конвертируются во взятие ворот.

Горожанам стоит быть чрезвычайно внимательными и к защите во главе с голкипером Шевченко, и к атаке, где вперед будет вести капитан Ковалец. Букмекеры неоднозначны в своих прогнозах: фаворита в матче нет, а преимущество разнится в зависимости от аналитиков. Судьей матча станет эстонец Йоонас Яановиц, 2 года назад он уже работал на матче юношеских команд "ПСВ" и "Шахтёра", тогда игра завершилась 1:1. Но с основными клубами из Украины это первая встреча для арбитра.

Когда и где смотреть матч?

Домашние игры украинский клуб проведет в Катовице на одноименном стадионе. Там смогут посмотреть матч до 15-ти тысяч зрителей, но пока билеты не разлетаются. Начало первого домашнего матча "Александрии" против "Партизана" 24-го июля, в 20:00 по Киеву. Игру покажет Киевстар ТБ.