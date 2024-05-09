'Разберет на запчасти': российский тренер назвал однозначного победителя боя Усик – Фьюри

Бывший боец смешанных единоборств, а ныне тренер Рамазан Исмаилов выразил уверенность в том, что Александр Усик 921-0, 14 КО) уверенно победит Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). Российский специалист отметил, что не видит ни единого шанса у британца остановить нашего соотечественника.

Об этом Исмаилов заявил в интервью порталу MMA.Metaratings.ru. По словам россиянина, у Фьюри не получится нокаутировать Усика, так как у него отсутствует соответствующий удар, а украинец превосходит Цыганского короля, как называют британца, в боксерских навыках.

"Усик разберет его на запчасти. Александр намного быстрее и умнее. У Фьюри нет удара, чтобы нокаутировать Усика. В техническом плане британец не обыграет украинца. Я вообще не вижу шансов у Тайсона. Он может смазать бой: обнимать, клинчевать, шоу делать. В плане чистого бокса Фьюри не победит. Если Тайсон нокаутирует Александра, будет сенсация. Такая победа Фьюри станет великим апсетом", – сказал Исмаилов.

Накануне в сети появилось видео, которое раскрыло истинное отношение Усика к России. А в сборной РФ злобно оценили шансы украинца в поединке против ФЬюри.

На позапрошлой неделе стал известен транслятор боя Усик – Фьюри в Украине и определена стоимость показа. Свой прогноз на поединок сделал бывший чемпион мира Энди Руис (35-2, 22 КО). Также поделился ожиданиями от дуэли спарринг-партнер двух соперников Джордан Томпсон (15-1, 12 КО).

Перед этим Фьюри откровенно высказался об Усике, назвав того страшным человеком. Также британский боксер рассказал о травле в юные годы, когда ему предлагали бросить спорт. Кроме того, были озвучены фантастические гонорары соперников за поединок 18 мая.

Стало известно, что второй реванш боксеров запланирован на середину октября. Сам Тайсон уже подтвердил, что не намерен отказываться от поединка №2 против украинца.

Бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) вновь дал прогноз на поединок Усика и Фьюри. Кроме того, бой оценил бывший соперник украинца Тони Белью.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация бокса (IBF) лишит своего пояса победителя боя Александра Усика и Тайсона Фьюри.

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