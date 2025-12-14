На Одесщине из-за вражеских ударов изменили движение поездов: какие рейсы отменили

Российский массированный обстрел Одесской области, который произошел в ночь на 13 декабря, сказался на работе железнодорожной инфраструктуры региона. "Укрзалізниця" временно отменила пять маршрутов, некоторые поезда ехали с задержкой.

Пресс-служба компании сообщила об этом вечером в субботу в Telegram-канале. Часть рейсов не смогла отправиться в путь 13 декабря, часть отменили также на 14-е число.

"Из-за преодоления последствий обстрелов на Одесщине сегодня и завтра (суббота и воскресенье. – Ред.) вводим изменения в пригородном движении на ближайшие дни", – предупредили в УЗ.

Как изменилось расписание?

13 декабря временно не курсировал поезд № 6406 сообщением Одесса-Главная – Колосовка.

14 декабря временно не будут курсировать:

№ 6401 Колосовка – Одесса-Главная;

Колосовка – Одесса-Главная; № 6253 Подольск – Одесса-Главная;

Подольск – Одесса-Главная; № 6208 Одесса-Главная – Раздельная 1;

Одесса-Главная – Раздельная 1; № 6207 Раздельная 1 – Одесса-Главная.

Альтернативными поездами для пассажиров могут быть:

№6408 Одесса-Главная – Колосовка;

№6403 Мариновская – Колосовка – Одесса-Главная;

№6255 Вапнярка – Подольск – Одесса-Главная;

№6270 Одесса-Застава-1 – Раздельная 1 – Подольск;

№6252 Одесса-Главная – Раздельная 1 – Вапнарка;

№6201 Раздельная 1 – Одесса-Главная;

№6255 Вапнярка – Раздельная 1 – Одесса-Главная.

Путешественники могут проверить всегда актуальное расписание поездов на сайте УЗ.

Как сообщал OBOZ.UA, основной целью обстрелов ночью 13 декабря стали объекты энергетической инфраструктуры, однако повреждения также зафиксированы в жилом секторе. Рассказ очевидцев об обстреле Одесщины читайте по ссылке.

По состоянию на 13 декабря в Одесской МВА не давали никаких прогнозов относительно сроков возвращения электричества, тепла и воды – все зависит от работы энергетиков. Однако ориентировочное время восстановления указали в ДТЭК.

