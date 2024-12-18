Раскрыты сенсационные детали контракта реванша Усик – Фьюри

Промоутер Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) Фрэнк Уоррен сообщил, что его подопечный и чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) договорились о трилогии в случае победы британца во втором бою. Сенсационные подробности Уоррен рассказал в эфире Youtube-канала Boxing News, отвечая на вопрос о перспективах Фьюри.

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Журналист признался, что видел несколько комментариев, где Тайсону пророчат бой с Дюбуа, если Дэниел победит Джозефа Паркера. Интервьюер поинтересовался у Уоррена, не считает ли он, что трилогия, если Фьюри будет успешен в субботу, перевесит все остальное?

"Да, перевесит, потому что это прописано в контракте. Что бы ни случилось, если Тайсон победит, при условии, что никто не уйдет на пенсию, то в таком случае он будет обязан продолжить трилогию. У него уже была одна невероятная трилогия с Деонтеем Уайлдером, которая останется в памяти на века. И он может начать еще одну с Александром Усиком", – признался промоутер.

Уоррен думает, что победа 21 декабря будет очень много значить для Фьюри.

"После последнего боя многие спортивные обозреватели, а не только обозреватели бокса, а также некоторые критики, сказали, что Усик сейчас является лучшим тяжеловесом своего поколения. Он заслуживает того, чтобы быть упомянутым наряду с Али, Луисом, Марчиано и другими великими бойцами прошлого. Если Тайсон победит его, тогда это будет Тайсон. И я считаю, что он уже и так там. Факт того, что он двукратный чемпион мира, что он выигрывал титулы на выезде, в других странах или на чужой территории, говорит о многом. Он – великий боец. Если он справится с этим, то станет еще лучше", – подытожил британский промоутер.

Как сообщал OBOZ.UA, Фрэнк Уоррен ранее высказался о реванше своего клиента с абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона Александром Усиком (22-0, 14 КО). Уоррен доволен временем, которое выбрано для повторной битвы.

Ранее Уоррен, комментируя первый бой, выразил уверенность, что Тайсон все делал правильно, но все изменилось после точного удара украинца в 7-м раунде. После этого Усик нашел в себя силы переломить ход поединка.

18 мая в Эр-Рияде Усик победил чемпиона WBC Тайсона Фьюри и стал обладателем поясов WBA, WBO, IBF и WBC в супертяжелом весе.

Повторная встреча запланирована на 21 декабря. Уже стало известно, где можно будет посмотреть бой в Украине, а также появился прогноз букмекеров.

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