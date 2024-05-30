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Случилось до нокдауна. Стал известен поворотный момент в бою Усик – Фьюри

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
4,7 т.
Случилось до нокдауна. Стал известен поворотный момент в бою Усик – Фьюри

Промоутер Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) Фрэнк Уоррен, комментируя прошедший бой своего клиента с Александром Усиком (22-0, 14 КО), считает, что Тайсон все делал правильно, но все изменилось после точного удара украинца в 7-м раунде. После этого Усик нашел в себя силы переломить ход поединка.

"До середины боя Фьюри , на мой взгляд, доминировал, но у Усика открылось второе дыхание, а когда он попал Тайсону по носу, это изменило динамику боя. Тайсон, казалось, ненадолго потерял концентрацию, затем у Усика был отличный девятый раунд. Как я видел: это был бой из двух частей. Тайсон Фьюри выиграл последний раунд, вернулся в игру и он лучше всех знает, что ему нужно. И я уверен, что Усик тоже знает", – цитирует Уоррена boxingscene.

Случилось до нокдауна. Стал известен поворотный момент в бою Усик – Фьюри

В тоже время президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман назвал 11-й раунд решающим в битве Усик – Фьюри. По мнению функционера, именно предпоследняя трехминутка, которую два судьи отдали в пользу украинца, определили победителя боя.

Случилось до нокдауна. Стал известен поворотный момент в бою Усик – Фьюри

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Эр-Рияде Усик победил чемпиона WBC Тайсона Фьюри и стал обладателем поясов WBA, WBO, IBF и WBC в супертяжелом весе.

Случилось до нокдауна. Стал известен поворотный момент в бою Усик – Фьюри

19 мая стало известно, что Усик пробудет абсолютным чемпионом лишь до 1 июня 2024 года, так как обязательная защита титула IBF против Филиппа Хрговича просрочена.

Случилось до нокдауна. Стал известен поворотный момент в бою Усик – Фьюри

После этого Фрэнк Уоррен выразил уверенность, что лишение Александра Усика звания абсолютного чемпиона мира пойдет на пользу боксу. Представитель Фьюри отметил, что это позволит провести много хороших боев, а затем снова собрать четыре пояса на один из них.

Случилось до нокдауна. Стал известен поворотный момент в бою Усик – Фьюри

Несколько дней назад стала известна точная дата, когда пройдет второй поединок украинского и британского боксеров. Место битвы осталось прежним - аравийский Эр-Рияд.

Случилось до нокдауна. Стал известен поворотный момент в бою Усик – Фьюри

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