Случилось до нокдауна. Стал известен поворотный момент в бою Усик – Фьюри

Промоутер Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) Фрэнк Уоррен, комментируя прошедший бой своего клиента с Александром Усиком (22-0, 14 КО), считает, что Тайсон все делал правильно, но все изменилось после точного удара украинца в 7-м раунде. После этого Усик нашел в себя силы переломить ход поединка.

"До середины боя Фьюри , на мой взгляд, доминировал, но у Усика открылось второе дыхание, а когда он попал Тайсону по носу, это изменило динамику боя. Тайсон, казалось, ненадолго потерял концентрацию, затем у Усика был отличный девятый раунд. Как я видел: это был бой из двух частей. Тайсон Фьюри выиграл последний раунд, вернулся в игру и он лучше всех знает, что ему нужно. И я уверен, что Усик тоже знает", – цитирует Уоррена boxingscene.

В тоже время президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман назвал 11-й раунд решающим в битве Усик – Фьюри. По мнению функционера, именно предпоследняя трехминутка, которую два судьи отдали в пользу украинца, определили победителя боя.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Эр-Рияде Усик победил чемпиона WBC Тайсона Фьюри и стал обладателем поясов WBA, WBO, IBF и WBC в супертяжелом весе.

19 мая стало известно, что Усик пробудет абсолютным чемпионом лишь до 1 июня 2024 года, так как обязательная защита титула IBF против Филиппа Хрговича просрочена.

После этого Фрэнк Уоррен выразил уверенность, что лишение Александра Усика звания абсолютного чемпиона мира пойдет на пользу боксу. Представитель Фьюри отметил, что это позволит провести много хороших боев, а затем снова собрать четыре пояса на один из них.

Несколько дней назад стала известна точная дата, когда пройдет второй поединок украинского и британского боксеров. Место битвы осталось прежним - аравийский Эр-Рияд.

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