Уоррен сказал, что случится в реванше Усик – Фьюри

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО), высказался о реванше своего клиента с абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона Александром Усиком (22-0, 14 КО). Уоррен доволен временем, которое выбрано для повторной битвы.

Промоутер уверен, что поединок 21 декабря будет еще более масштабным и намного интересным, чем первая встреча этих боксеров.

"В прошлом году перед Рождеством у нас здесь уже был бой с отличной посещаемостью и хорошими показателями. Второй бой будет намного значимее, чем первый. Насколько близким был первый бой Усик – Фьюри, насколько он был динамичным и драматичным, настолько второй будет намного значимее. Все это повторится и в следующий раз, и даже больше. Обещаю", – цитирует Уоррена boxingscene.

На вопрос, что Фьюри нужно сделать по-другому в следующий раз, Уоррен ответил, что он должен делать то, что у него получается лучше всего — боксировать.

"Должен выйти на ринг, работать, держать дистанцию джебом и наносить удары. Он делал это. И до середины боя он, на мой взгляд, доминировал.При этом, этот бой много забрал сил у обоих боксеров. Им нужно время на восстановление, и будет интересно увидеть, кто лучше извлек уроки из первого противостояния", – подытожил промоутер.

Ранее Уоррен, комментируя первый бой, выразил уверенность, что Тайсон все делал правильно, но все изменилось после точного удара украинца в 7-м раунде. После этого Усик нашел в себя силы переломить ход поединка.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Эр-Рияде Усик победил чемпиона WBC Тайсона Фьюри и стал обладателем поясов WBA, WBO, IBF и WBC в супертяжелом весе.

19 мая стало известно, что Усик пробудет абсолютным чемпионом лишь до 1 июня 2024 года, так как обязательная защита титула IBF против Филиппа Хрговича просрочена.

После этого Фрэнк Уоррен заявил, что лишение Александра Усика звания абсолютного чемпиона мира пойдет на пользу боксу. Представитель Фьюри отметил, что это позволит провести много хороших боев, а затем снова собрать четыре пояса на один из них.

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