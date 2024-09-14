Раскрыта баснословная зарплата голкипера сборной Украины в 'Реале' после подписания нового контракта

Украинский голкипер Андрей Лунин после продления контракта с мадридским "Реалом" до 2030 года получил существенное повышение зарплаты, сообщает Defensa Central. По информации СМИ, 25-летний уроженец Краснограда теперь будет зарабатывать в Испании 4,5 миллиона евро в год, что на 2 млн евро больше, чем он имел до этого.

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Несмотря на повышение доходов, Лунин все равно будет получать в два раза меньше чем получает основной голкипер мадридского клуба Тибо Куртуа. Ставка бельгийца – 9 миллионов евро в год.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 сентября Лунин и "Реал" подписали новый контракт на ближайшие четыре сезона (до июня 2028 года).

Переговоры завершились после нескольких недель сомнений и неопределенности относительно будущего Андрея, чей предыдущий договор заканчивался 30 июня 2025 года.

Напомним, всего Лунин в минувшем клубном сезоне провел 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 32 мяча, а 12 встреч сыграл на ноль. Особо запоминающимися были поединки Лиги чемпионов против "Лейпцига" и "Манчестер Сити", когда он выиграл серию пенальти в четвертьфинале.

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