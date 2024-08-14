Вратарь сборной Украины принял решение по карьере в 'Реале' – СМИ

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин продолжит карьеру в мадридском "Реале", несмотря на мизерные шансы получить серьезное игровое время. Агент нашего соотечественника Хорхе Мендеш провел встречу с руководством "королевского клуба", во время которых подтвердил, что 25-летний голкипер не покинет команду в нынешнее трансферное окно.

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Об этом пишет портал Defensa Central. По его данным, Мендеш пытался трудоустроить Лунина в лондонский "Челси" и "Ливерпуль", однако те отдали предпочтение другим вратарям. При этом все еще неизвестно, продлит ли украинец контракт с "Реалом", или же покинет клуб летом будущего года на правах свободного агента. Если голкипер откажется от идеи продолжить карьеру в Мадриде, уже в январе он будет иметь право подписать контракт с новой командой.

Известно, что тренер "Реала" Карло Анчелотти видит первым номером Тибо Куртуа, обещая тому неприкосновенное место в основе в матчах чемпионата Испании и Лиге чемпионов. Лунин сможет выходит на поле в кубке страны, где мадридцы стартуют в начале 2025 года.

Напомним, всего Лунин в минувшем клубном сезоне провел 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 32 мяча, а 12 встреч сыграл на ноль. Особо запоминающимися были поединки Лиги чемпионов против "Лейпцига" и "Манчестер Сити", когда он выиграл серию пенальти в четвертьфинале.

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