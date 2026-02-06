Ракицкий загадочно исчез

Центральный защитник "Черноморца" Ярослав Ракицкий не прибыл на зимние сборы одесской команды, несмотря на действующий контракт с клубом. Главный тренер Роман Григорчук подтвердил отсутствие футболиста и дал понять, что ситуация остается неопределенной.

По словам наставника "Черноморца", Ракицкий должен был присоединиться к команде 25 января, когда игроки собрались на базе, однако этого не произошло. При этом Григорчук отметил, что лично общался с защитником еще до начала подготовки, но с тех пор футболист так и не появился в расположении клуба.

"Ракицкий не приехал на сбор, его до этого времени нет. Больше я даже не знаю, что вам еще сказать. Я разговаривал с ним до начала подготовки команды, сказал, что жду его 25 января, когда команда соберется на базе. Ракицкого в "Черноморце" нет, как я уже сказал, поэтому не вижу смысла дальше об этом говорить. Будем что-то думать", – сказал Григорчук в интервью Sport-express.ua.

Ранее телеграм-канал AmanVIBE сообщил, что интерес к Ракицкому проявляют сразу три клуба из Казахстана: "Окжетпес", "Кызылжар" и "Ордабасы". Комментируя возможные варианты продолжения карьеры защитника, главный тренер одесситов подчеркнул, что не считает корректным давать советы игроку.

"Я с большим уважением отношусь к Ярославу и не думаю, что будет корректно с моей стороны давать ему какие-то советы. Решение принимать исключительно ему, он взрослый и самодостаточный человек. Думаю, что Ракицкий еще может играть и на уровне чемпионата Казахстана, и Азербайджана, да и в Украине", – добавил Григорчук.

Напомним, что 36-летний Ракицкий в одесской команде с марта прошлого года. За это время провел 26 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 2 ассиста.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 октября Ракицкий впервые был удалён с поля в составе одесского клуба. Это произошло в матче 10-го тура Первой лиги против сумской "Виктории", который завершился без голов — 0:0.

