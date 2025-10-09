Впервые! Ракицкого выгнали с поля на матче чемпионата Украины в Первой лиге. Видео

Опытный защитник "Черноморца" Ярослав Ракицкий впервые был удалён с поля в составе одесского клуба. Это произошло в матче 10-го тура Первой лиги против сумской "Виктории", который завершился без голов — 0:0.

36-летний футболист вышел в стартовом составе, но не доиграл встречу до конца. Уже на 37-й минуте он получил первое предупреждение после стычки между игроками. Павел Децюк зафиксировал фол со стороны защитника "Виктории" Дениса Рябого на хавбеке одесситов Владиславе Гериче, после чего на поле вспыхнула стычка.

Ракицкий вмешался и, судя во всем, что то сказал рефери, так как тот уже уходя, развернулся и показал "горчичник".

Вторая желтая карточка и удаление последовало на 70-й минуте. После грубого фола против него Ракицкий подошёл к сопернику и толкнул его головой. Игрок "Виктории" упал, как подкошенный, а главный арбитр без колебаний выгнал ветерана с поля.

Для Ракицкого это стало первым удалением за "Черноморец", за который он выступает с марта 2024 года. Матч с "Викторией" стал для него двадцатым в составе одесской команды.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе Ракицкий отметился эффектным мячом за "Черноморец" в матче 2-го тура Первой лиги против хмельницкого "Подолья". На 20-й минуте бывший игрок сборной Украины мощным дальним ударом поразил ворота соперника примерно с 50 метров, застав врасплох голкипера хозяев.

