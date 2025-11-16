Ракицкий забил победный гол-шедевр с 30 метров. Видео

Капитан одесского "Черноморца" Ярослав Ракицкий забил свой третий гол в сезоне в сезоне 2025/26. 36-летний экс-футболист сборной Украины отметился в центральном поединке 16-го тура Первой лиги против "Нивы".

На 12-й минуте матча защитник получил передачу от Скляра и с дальнего расстояния пробил точно в дальний угол ворот: мяч рикошетом от газона влетел в сетку. Этот гол позволил Ракицкому подняться на второе место в списке лучших бомбардиров команды.

После забитого мяча гости полностью контролировали ход встречи, играя прагматично и не рискуя. Во втором тайме опасные моменты создали Марьян Мысык со "Нивы" и Робакидзе, однако переиграть вратаря одесситов Владимира Шаруна им не удалось.

В итоге "Черноморец" удержал минимальное преимущество и одержал первую победу за четыре тура, прервав серию из трех матчей без побед.

Напомним, что 9 октября Ракицкий впервые был удалён с поля в составе одесского клуба. Это произошло в матче 10-го тура Первой лиги против сумской "Виктории", который завершился без голов — 0:0.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе Ракицкий отметился эффектным мячом за "Черноморец" в матче 2-го тура Первой лиги против хмельницкого "Подолья". На 20-й минуте бывший игрок сборной Украины мощным дальним ударом поразил ворота соперника примерно с 50 метров, застав врасплох голкипера хозяев.

