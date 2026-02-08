Пятая Олимпиада для титулованной украинки, которую в Китае не допускали к соревнованиям: после скандала в Пекине наша единственная сноубордистка готова бороться в Италии

Единственная представительница Украины в сноубординге на ОИ-2026 Аннамари Данча сейчас проводит один из лучших сезонов в своей карьере. А 8 февраля опытная 35-летняя спортсменка выйдет на старт своих пятых Игр и попытается выиграть первую олимпийскую награду для себя и своей страны в параллельном гигантском слаломе.

Данча была серебряным призером чемпионата мира 2019 года, но в обычном параллельном слаломе, который не входит в олимпийскую программу. В гигантском таких успехов нет, но украинская сноубордистка проводит уверенный сезон. В декабре Данча дебютировала в полуфинале Кубка мира. На этапе в швейцарском Давосе она впервые в карьере финишировала четвертой.

Всего в этом сезоне спортсменка из Закарпатья трижды попадала в топ-8. И очень хотелось, чтобы она взяла реванш за предыдущую Олимпиаду в Пекине-2022, где рисковала вообще не выйти на старт из-за положительного теста на коронавирус и палки в колеса от организаторов. Ведь впоследствии Аннамари получила несколько отрицательных тестов, однако ее не сразу допустили к квалификационному заезду.

Только после вмешательства украинской делегации Данчи разрешили стартовать отдельно, о чем сноубордистку известили за пять минут до первой попытки: "Я собралась, как могла. Проехала слабо. Когда увидела время – ужаснулась". Лишь 26 место стало для украинки болезненным разочарованием, но последние годы многому ее научили.

"Я смирилась с тем, что мой путь длиннее, чем у других, но он не менее интересен. Главное, чего мне долгое время не хватало – уверенности в себе. Я учусь, работаю над ошибками, сосредотачиваюсь и стремлюсь к большему. Когда-то получается лучше, когда-то – хуже, но я иду своим путем. Также я помогаю команде расти, и это делает меня счастливой", – рассказывала FIS Данча.

Во время церемонии открытия Олимпиады Аннамари несла табличку Украины в Ливиньо. И хочется верить, что пятые Игры станут для нее счастливыми, и украинка значительно улучшит свое 16 место в Ванкувере-2010. Тем более, что трасса в Италии ей вполне понравилась.

"На самом деле замечательная трасса. Ожидала, что она будет не такая стремительная, а более пологой. Но я люблю более стремительные трассы. За два спуска, что нам дали сделать, я почувствовала все, что мне надо было. Думаю, я готова", – отметила спортсменка в комментарии "Суспільному".

Но из-за снега, который шел в Ливиньо, кондиции трассы еще могут измениться, ведь снег был немного разломанный, тогда как должен быть совсем жесткий, приближенный ко льду или лед. Поэтому вполне возможно, что организаторы будут заливать трассу водой или вносить коррективы другим образом.

"Почему-то все олимпийские трассы они делают с такими "полочками". Она не похожа ни на одну олимпийскую трассу. В принципе, ни на что не похожа. Но хорошая, стандарт, прям идеально сделана", – считает Аннамари.

Квалификация в параллельном слаломе в сноубординге начнется 8 февраля в 10:00 по киевскому времени. 1/8 финала запланирована на 14:00.

