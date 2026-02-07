Сняли с соревнований. Украину дисквалифицировали на Олимпиаде-2026 в скиатлоне

Женская сборная Украины по лыжным гонкам в полном составе не смогла завершить первый старт Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Все четыре украинские спортсменки были сняты с дистанции скиатлона как круговые и вошли в финишный протокол со значком "Lap".

Видео дня

В первый соревновательный день Олимпийских игр – 2026 за медали боролись Анастасия Никон, Дарина Мигаль, София Шкатула и Елизавета Ноприенко. Однако ни одной из украинок не удалось пройти всю дистанцию: организаторы по очереди всех закрыли после того, как их обогнала на круг лидер гонок.

Скиатлон проходил с чередованием двух стилей: первую часть дистанции лыжницы преодолевали классическим ходом, после чего заезжали в пит-стоп для смены лыж и продолжали гонку коньковым стилем. Всего с дистанции были сняты 18 участниц из 70 стартовавших.

Первой из украинок гонку досрочно завершила Елизавета Ноприенко. Последней сошла Анастасия Никон, которую сняли после отметки 11,8 км: она провела на трассе около 44 минут. Также не финишировали Дарина Мигаль и София Шкатула. Выше украинок финишировала сборная Австралии.

Чемпионкой Олимпиады-2026 в скиатлоне стала шведка Фрида Карлссон. Она опередила свою соотечественницу Эббу Андерссон на 51 секунду и завоевала первое в карьере олимпийское "золото", а всего вторую медаль на Играх после "бронзы" в эстафете в Пекине. Третье место заняла норвежка Хейди Венг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!