'Пути назад нет, ха-ха': звездный гимнаст Ковтун, который отказался от Украины, ответил на вопрос о смене гражданства

Вице-чемпион Олимпийских игр 2024 года в Париже Илья Ковтун назвал естественной реакцию украинцев на его отказ выступать за национальную команду. Уроженец Черкасс в минувшем году получил паспорт Хорватии и теперь будет защищать цвета этой страны, отметив, что для него теперь нет пути назад.

Об этом Ковтун рассказал в интервью изданию Jutarnji list. 22-летний спортсмен, который на сегодня считается одним из самых звездных гимнастов, добавил, что с нетерпением ждет дебюта за "клетчатых" на чемпионате Европы в августе в Загребе.

"Ну, такая реакция на мой переход была вполне нормальной, учитывая нынешнюю ситуацию в Украине, по крайней мере, мне так кажется. А вот пожалею ли я об этом, мы узнаем только в будущем, ха-ха. Я еще даже не начал соревноваться за Хорватию, посмотрим, как все пойдет. У меня есть паспорт, есть удостоверение личности, теперь пути назад нет, ха-ха", – сказал Ковтун.

Напомним, в январе-2025 стало известно, что Илья и его тренер Ирина Горбачева подали документы на получение хорватского гражданства. Спортсмен рассказывал, что столкнулся с волной критики после этого решения.

