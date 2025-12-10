Французский футбольный клуб ПСЖ объявил стартовый состав на выездной матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Атлетика". Центральный защитник парижан Илья Забарный остался на скамейке запасных.

Вместо этого, главный тренер парижан Луис Энрике решил выпустить с первых минут на поле вратаря сборной России Матвея Сафонова. Матч начнется в 22:00.

В турнирной таблице группового этапа Лиги чемпионов "Атлетик" занимает 29-е место, а "ПСЖ" идет четвертым.

Ранее 23-летний игрок сборной Украины пропустил матч "Пари Сен-Жермен" в чемпионате Франции, в котором в воротах его команды сыграл россиянин Матвей Сафонов. Наш соотечественник не вышел на поле по причине болезни, а с представителем РФ у него "профессиональное уважение".

До этого в России набросились с унижениями на вратаря ПСЖ Люку Шавалье, который выигрывает конкуренцию у Сафонова.

Как сообщал OBOZ.UA, украинец Илья Забарный столкнулся с серьезными трудностями в ПСЖ после нескольких неудачных матчей.

А не так давно появилось видео из самолета ПСЖ, где Забарный идет по салону самолета, приветствуя партнеров по команде, обмениваясь рукопожатием и с Сафоновым.

